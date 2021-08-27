Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmesinin kısıtlanması için kanun teklifi

14 Ocak’tan bu yana yurt genelinde yürütülen aşılama kampanyası üzerinden geçen sekiz ayda toplumun ancak yüzde 42’sinin aşılanabildiğini anımsatan CHP’li Şahin, “Aşılama faaliyeti, hem bireyleri hem de toplumun tamamını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik en etkili koruyucu sağlık tedbiridir. Ancak ülkemizde sırası gelmesine rağmen aşısını olmayan 20 milyonun üstünde vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da pandeminin etkisini devam ettirmekte, yeni varyantların yayılmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

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