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Medya

Cicişlerden Ahmet Hakan'a Umre yanıtı: Sana yüz vermediğim günlerin acısı geçmedi mi daha...

‘Cicişler’ Ahmet Hakan’a dava açacaklarını da belirtti

02 Temmuz 2016 21:43

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısından sonra "Tüm kötülükleri def etmek için dua etmeye gidiyoruz" diyerek Umre'ye gitmelerini eleştirmesine Ersoy kardeşlerden yanıt geldi. Twitter hesaplarından yanıt veren Esra ve Ceyda kardeşler, Ahmet Hakan’a “Sana yüz vermediğim günlerin acısı geçmedi mi daha? Yolladığın mesajlar hala duruyor” dedi. 

‘Cicişler’ Hakan’a dava açacaklarını da belirttikleri tweetlerinde, "Biz kimseyle alay etmedik! İnsanları bu kadar kolay karalayamazsın! Eleştiri yapabilirsin ama iftira atamazsın! Sana yüz vermediğim günlerin kuyruk acısı geçmedi mi daha? Yolladığın mesajlar hala duruyor. Ahmet Hakan'ın bugün hakkımızda yazdığı yazıya dava açılacaktır!” ifadelerini kullandı.

O tweetler şöyle:

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Ahmet HakanCicişlerEsra Ceyda ErsoyUmre
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