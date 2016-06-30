Cicişler: Ülkemizi etkileyen olumsuzlukları def etmek için dua etmeye gidiyoruz!

Kamuoyunda ‘Cicişler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy isimli kardeşler, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısından sonra “Tüm kötülükleri def etmek için dua etmeye gidiyoruz, Allah kabul etsin” dedi.

Yerli Dan Bilzerian olarak bilinen Taha Özer ile birlikte bir uçak önünde poz veren ‘Cicişler’ kara çarşaf giymiş şekilde bir pozlarını Instagram ve Twitter’da paylaştı.