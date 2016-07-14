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Cicişler Umre dönüşü soluğu Bodrum'da aldı

"Şimdiden söyleyelim ki biz denize girerken bikini giyeriz, Duaya giderken kapalı gideriz. Biz yerine göre giyiniyoruz"

14 Temmuz 2016 18:56

“Ülkemizi etkileyen olumsuzlukları def etmek için dua etmeye gidiyoruz” diyerek Umre’ye giden ‘cicişler’ Esra ve Ceyda Ersoy, Suudi Arabistan dönüşü soluğu Bodrum’da aldı.

Ramazan ayında Yunanistan'da doğum günü partisinde kendilerini pastaya bulayan, alkol alan ve alkolü üzerlerine döken cicişler üstsüz fotoğraf paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Bodrum tatillerinden önce, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamayla gelebilecek eleştirilere önlem alan cicişler, "Şimdiden söyleyelim ki biz denize girerken bikini giyeriz, Duaya giderken kapalı gideriz. Biz yerine göre giyiniyoruz" ifadelerine yer vermişti.

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