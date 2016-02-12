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CIA şefi: IŞİD kimyasal silah kullandı

Brennan IŞİD’in az miktarda hardal gazı ve klor gazı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti

12 Şubat 2016 12:44

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) direktörü John Brennan, IŞİD’in Suriye ve Irak’ta kimyasal silah kullandığını açıkladı. CBS televizyonunda yayınlanan '60 Minutes' programına katılan CIA Direktörü Brennan, “IŞİD’in çatışma bölgelerinde kimyasal silah kullandığına dair çok sayıda örnek var” dedi.,

Sputnik’in aktardığı habere göre, IŞİD’in az miktarlarda hardal gazı ve klor gazı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Brennan ayrıca, örgütün Batı ülkelerine kimyasal gaz ihraç edebileceği uyarısında da bulundu.

Öte yandan Brennan, ABD istihbaratının Suriye ve Irak’ta kimyasal silah ya da bunların üretildiği laboratuvarların tespit edilmesi için yürütülen çalışmalara aktif olarak katıldığının altını çizdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) de Kasım 2015, IŞİD'in Suriye’deki bir çatışmada kimyasal silah kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

 

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