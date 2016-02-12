Soros: Putin, Avrupa için IŞİD'den daha büyük bir tehdit

ABD'li milyarder George Soros, Guardian'ın internet sitesinde yayımlanan yazısında, "Rus lider Vladimir Putin'in, AB için IŞİD'den daha büyük bir tehdit oluşturduğu" yorumunda bulundu.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre yazı, Batılı liderlerin Putin'e yaklaşımını eleştirerek başlıyor:

"ABD ve AB liderleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'sının IŞİD'e karşı savaşta potansiyel bir müttefik olduğunu düşünerek acı bir hata yapıyor."

ABD'li milyarder, "Putin'in hedefinin AB'nin dağılmasını teşvik etmek olduğunu ve bunun en iyi yolunun da Avrupa'ya akan Suriyeli mülteci seli olduğunu" belirtiyor.

Soros, Rusya'nın Suriye'de bunu baştan böyle hesaplayarak müdahaleye girişmediğini ancak daha sonra bunu kullandığını yazıyor:

"Putin yetenekli bir taktisyendir ancak stratejik düşünen biri değildir. Onun, Suriye'ye, Avrupa mülteci krizini ağırlaştırmak için müdahale ettiğine inanmak için bir neden yok. Doğrusu, müdahalesi stratejik bir hatadır. Zira bu müdahale onu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir çatışmaya soktu. Bu, iki tarafın da çıkarlarına zarar verdi. Ancak Putin, AB'nin dağılmasını hızlandırma şansını gördüğünde ise bunu havada kaptı. Ortak bir düşmana, IŞİD'e karşı işbirliğinden konuşarak eylemlerini gizledi. Ukraya'da Minsk anlaşmasını imzalamış hükümlülüklerini yerine getirmeyi ise ihmal etmişti. Burada da aynı yaklaşımı izledi. ABD ve AB liderlerinin Putin'i davranışlarıyla yargılamaktansa onun sözüne inanmalarını anlamak zor. Gerçek şu ki, Putin'in Rusya'sı ve AB, zamana karşı bir yarışa girişmiş durumda. Sorun hangisinin önce çökeceği meselesi."

"Rusya ekonomisinin kötü bir durumda olduğunu, ülkenin 2017'de bir iflas yaşayabileceğini, Rusya'nın bütçe açığının gayrı safi milli hasılanın yüzde 7'si olduğunu belirten" Soros şöyle devam ediyor:

"Putin'in rejiminin çöküşün önüne geçmesinin en etkili yolu, daha önce AB'nin çökmesine neden olmaktır. Alt üst olan bir AB, Ukrayna'daki ilhakı takiben Rusya'ya karşı devreye soktuğu yaptırımları sürdüremeyecektir."

Soros, "AB'nin şu anda aynı anda beş, altı krizle boğuştuğunu, Merkel'in doğru bir şekilde ifade ettiği üzere mülteci krizinin AB'yi yıkma potansiyeli olduğunu" yazıyor.

"IŞİD iki taraf için de bir tehdit arz ediyor ancak olduğundan fazla da abartılmamalı. Cihatçı teröristler tarafından tırmandırılan saldırılar, her ne kadar korkutucu olsa da, Rusya'dan gelen tehditle mukayese edilemez" diye yazıyor ABD'li milyarder.

Soros son olarak, IŞİD'in Avrupa'daki İslamafobi sayesinde genç Müslümanları 'terörizme' bir alternatif olmadığı konusunda ikna etmeyi umduğunu belirtiyor ve "düşmanlarınızın sizden davranmasını beklediği şekilde davranmayın" diye yazıyor.