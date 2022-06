Chris Rock'ın annesi Will Smith'in attığı tokat için ilk kez konuştu

Komedyen Chris Rock'ın annesi, Will Smith'in 94. Oscar Ödül Töreni'nde oğluna tokat atması hakkında konuştu. Rose Rock, “Chris’e tokat attığında hepimize tokat attı" dedi.

Komedyen Chris Rock'ın annesi Rosalie "Rose" Rock, Güney Carolina'daki bir televizyon kanalına verdiği röportajda Will Smith'in Oscar yayını sırasında oğlu Chris Rock'a tokat atması hakkında konuştu. Rock, tokatın sadece Chris Rock'a zarar vermediğini belirterek, "Chris'i tokat attığında hepimizi tokatladı. Beni gerçekten tokatladı" dedi.

NBC'nin aktardığına göre, Rose Rock o an için, "Karısının ona yan gözle bakmasına tepki verdi ve gitti. Ardından gününü gün etti çünkü o olay olduğunda da gülmüştü" ifadelerini kullandı. Oğlunun "Summer of Soul" belgeseliyle Oscar kazanan Questlove'u sunmak için can attığını ve tokatın anı mahvettiğini belirten Rock, "Kimse konuşmasını duymadı bile. Çünkü herkes 'Az önce ne oldu?' diye orada oturuyordu" diye konuştu.

"Asla özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum"

Başlangıçta tokadın bir skeç olduğunu düşündüğünü ancak Will Smith’in bağırdığını duyduğunda bunun gerçek olduğunu anladığını söyleyen Rose Rock, “Chris’e tokat attığında hepimize tokat attı. Bana gerçekten tokat attı” ifadelerini kullandı. Smith’in özrü hakkında da konuşan Rose Rock, oyuncunun sosyal medya hesabından bir özür dilemesine rağmen Chris Rock’a ulaşmadığından bahsederek, "Asla özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum. Yani adamları, ‘Chris Rock’tan özür dilerim’ diyen bir yazı yazdılar ancak böyle bir şeyin kişisel olduğunu düşünüyorsanız, ulaşırsınız" dedi.

Ne olmuştu?

Will Smith, "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmadan önce, sunuculuk yapan ve Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in görünüşü ile ilgili 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak "Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum" diyen Chris Rock’a tokat attı.

Will Smith'in Oscar törenleri ve Akademi tarafından düzenlenen etkinliklere katılması 10 yıl süreyle yasaklandı.

