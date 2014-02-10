CHP'nin ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da belirlenen isimlerin Parti Meclisi'nde oylanması sürüyor.

CHP PM'de İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Çekmeköy'ün dışındaki bütün ilçelerin belediye başkan adayları belli oldu.

CHP PM İstanbul'u konuştuktan sonra 23.30 sularında İzmir konuşulmaya başlanacaktı ancak PM'ye yarım saatlik ihtiyaç molası verildi.

Beşiktaş-Kadıköy-Bakırköy ve Çekmeköy için de karar bu gece

İstanbul İl Teşkilatı'nın acil toplanmasına ve toplu istifa seçeneğinin dillendirilmesine neden olan Bakırköy ve buna bağlı olarak Kadıköy ile Beşiktaş adaylıkları PM'de oylanmayacak, Kılıçdaroğlu, isimleri kendisinin, birkaç gün içinde belirleyeceğini söyleyecekti. Ancak mola verilmeden hemen önce verilen bir karala İstanbull'daki tartışmalı dört ilçenin de adayları bu gece belirlenecek.

Kılıçdaroğlu Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Çekmeköy adaylıkları için daha sonra karar vereceğini söylemişti ancak Ercan Karakaş'ın "Siz karar verirseniz biz oylamaya hazırız" demesi üzerine çalışmak için, Adnan Keskin, Bihlun Tamaylıgil, Umut Oran, Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan'ı yanına alarak odasına çıktı. 'Beşli Komite' ve Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat süren bir durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Çekmeköy ile İzmir'deki bazı ilçeler de yeniden masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Mutlu Akpınar'ın Karşıyaka'ya, Sema Pektaş'ın ise Konak'a kaydırılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Toplantının ardından Parti Meclisi 01:15 sularında yeniden başladı.

CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy krizi için formül bulundu. İddialara göre Maltepe'ye atanan Canan Kaftancıoğlu Kadıköy'e, Bülent Kerimoğlu Bakırköy'e Sarıgül'e yakınlığı ile bilinen Murat Haznedar ise Beşiktaş'a aday olarak atanacak.

Mustafa Sarıgül'e yakınlığı ile bilinen ismi Beşiktaş Belediye Başkanlığı için geçen Tonguç Çoban'ın son gelen bilgilere göre CHP Çekmeköy adayı yapılacağı iddia edildi.

Maltepe için yeni isim CHP PM'den sızan bilgilere göre, Maltepe'den aday gösterilen Canan Kaftancıoğlu'nun Kadıköy'e kaydırılması üzerine Maltepe'de boşalan adaylığa Ümran Köksüz'ün getirileceği iddia edildi. Bazı kaynaklar ise ibrenin Maltepe'de yeniden Mustafa Zengin'e dönebileceğini iddia ediyor.

MYK'da karar verilememişti

CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün yakın çalışma arkadaşı Tonguç Çoban’ın Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmek istenmesine bazı genel başkan yardımcıları muhalefet etti. Bu nedenle saat 14.00’de toplanması beklenen Parti Meclisi’nin toplanması iki saat için ertelendi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Tonguç Çoban’ın ismini yeniden değerlendirmek amacıyla “Beşiktaş’la ilgili yetkili ben üstleniyorum. PM’nin onayına sunulup sunulmayacağı bir kez daha değerlendireceğim” diyerek tartışmayı sonlandırdı. Çoban tartışmasının sürdüğü dakikalarda ismi Beşiktaş geçen ancak Bakırköy adayı yapılması kararlaştırılan Doç. Dr. Mehmet Karlı’nın “Siyasi etik gereği Bakırköy’den aday olmam doğru olmaz. Ben çekiliyorum” mesajı geldi. Karlı’nın adaylıktan çekilme kararı CHP’nin Kadıköy kararını da etkiledi. Bakırköy’den aday olan ancak CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun isteğiyle Kadıköy’e kaydırılan Bülent Kerimoğlu’nun yeniden Bakırköy’e kaydırılması seçeneği tartışmaya açıldı. Bu yöndeki tartışmalarında sürmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu, “Beşiktaş ile birlikte Kadıköy ve Bakırköy ile ilgili son kararı da ben vereceğim” diyerek toplantıyı tamamladı.

Beyoğlu'nda Aylin Kotil

Toplantıdan Beyoğlu belediye başkan adaylığı için Aylin Kotil'in adı çıktı. Sarıgül'ün eski eşi olan Kotil, AKP'den hali hazırda Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan ile yarışacak.

Sezgin Tanrıkulu’nun tam destek verdiği eski Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Gülseren Onanç’a Beyoğlu için vize çıkmadı.

Ankara'da Taşdelen krizi

CHP, yerel seçimleri için adayların belirlendiği toplantısı devam ederken, MYK'da öne çıkan isimlere itirazı olan bazı partililer genel merkezin önünde toplandı. Akşam saatlerinde ise Ankara'nın Çankaya ilçesi adayının Alper Taşdelen olarak açıklanması üzerine CHP'nin Çankaya üyeleri Kılıçdaroğlu'nun çıkışını kapattılar.

İzmir'de değişiklik İzmir'de bazı değişiklikler yapılacağı iddia edildi. Mevcut başkan Kamil Okyay Sındır'ın yerine Olgun Atilla'nın Bornova Belediye Başkan Adayı olarak gösterileceği belirtildi. Çiğli de ise Aziz Buğa yerine Hasan Aslan'ın ismi gündeme geldi. Urla'da ise başkan adaylığına Sibel Uyar atandı.

MYK'dan PM'ye getirilen isimler şunlar

1- İzmir Karşıyaka'ya Cevat Durak yerine İzmir Baro Başkanı Sema Pektaş

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM Toplantısı'nda Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Çekmeköy adaylarının dosyasını ayırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu 3 bölgeye ilişkin yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş , Bakırköy ve Çekmeköy'e ilişkin kararın 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyordu ancak Kılıçdaroğlu bu gece açıklayacak.