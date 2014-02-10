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CHP'de Taşdelen krizi! Kılıçdaroğlu'nun yolunu kestiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Çankaya’da 30’un üzerinde aday adayı vardı. Hangisini belirlesek diğerleri tepki göstertecekti

10 Şubat 2014 00:20

CHP, yerel seçimleri için adayların belirlendiği  toplantısı devam ederken, MYK'da öne çıkan isimlere itirazı olan bazı partililer genel merkezin önünde toplandı. Akşam saatlerinde ise Ankara'nın Çankaya ilçesi adayının Alper Taşdelen olarak açıklanması üzerine CHP'nin Çankaya üyeleri Kılıçdaroğlu'nun çıkışını kapattılar.
Sabah erken saatlerde genel merkezde başlayan yerel seçim mesaisi parti meclisi toplantısıyla halen sürerken, sürprizlerin de yaşandığı MYK'dan çıkan bazı isimler partililerin tepkisini çekti.
Önce İstanbul ardından da Ankara ’dan gelen iki ayrı grup, adı geçen adaylar nedeniyle tepkilerini ortaya koydu.
Adaylık için çok sayıda ismin yarıştığı Çankaya Belediye Başkanlığı için, Çankaya'nın eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in oğlu Alper Taşdelen ismi ön plana çıktı. Yenimahalle'de mevcut belediye başkanı Fethi Yaşar’la devam kararı verildi.
 

Genel Merkez'in önünde toplandılar

 
MYK’dan çıkan bu kararlar üzerine, genel merkez önünde iki ayrı grup toplandı. İstanbul’dan üç otobüsle gelen partililer, Sancaktepe’de ilk sırada yer aday yerine 3. sıradaki ismin adaylığını protesto etti. Akşam saatlerinde ise, Parti Meclisi’nde Çankaya için Alper Taşdelen isminin onay almasına tepki gösterenlerin protestoları vardı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, protestocu gruplarla görüştü. Yenimahalle ve Çankaya için kararın verildiğini söyleyen Oran, “Çankaya’da 30’un üzerinde aday adayı vardı. Hangisini belirlesek diğerleri tepki göstertecekti” dedi.
Oran, İstanbul ve İzmir için görüşmelerin devam ettiğini söylerken, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy’deki tartışılan isimlerin Parti Meclisi’nde değişebileceği kaydediliyor.
 

Kılıçdaroğlu'nun çıkışı kapatıldı

 
Onlarca partili "Taşdelen'i istemiyoruz" sloganı atarken 2 partilinin aracıyla da CHP Genel merkezinin garaj çıkışı kapatıldı. Garaj çıkışı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyeleri tarafından kullanılıyor. Araçlarını protesto amacıyla kapının önüne çeken partililer tüm ısrarlara rağmen araçlarını çekmedi. 
PM toplantısında da bazı PM üyelerinin mevcut başkan Bülent Tanık'ın devamını istediği ifade edildi.
Ancak protestolara karşın PM'de Çankaya adayı olarak Alper Taşdelen de karar kılındı.

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