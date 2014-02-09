CHP'nin İstanbul ilçe adayları partide gerginliği yükseltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği komisyonda, Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Mustafa Sarıgül'ün desteklediği adayların, il ve ilçe teşkilatlarına danışılmadan belirlendiği eleştirileri tansiyonu yükseltti.

MYK'nın ardından Parti Meclisi'nde adayların görüşülmesine başlandı.

Mehmet Karlı Bakırköy'den çekildi

CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün yakın çalışma arkadaşı Tonguç Çoban’ın Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmek istenmesine bazı genel başkan yardımcıları muhalefet etti. Bu nedenle saat 14.00’de toplanması beklenen Parti Meclisi’nin toplanması iki saat için ertelendi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Tonguç Çoban’ın ismini yeniden değerlendirmek amacıyla “Beşiktaş’la ilgili yetkili ben üstleniyorum. PM’nin onayına sunulup sunulmayacağı bir kez daha değerlendireceğim” diyerek tartışmayı sonlandırdı. Çoban tartışmasının sürdüğü dakikalarda ismi Beşiktaş geçen ancak Bakırköy adayı yapılması kararlaştırılan Doç. Dr. Mehmet Karlı’nın “Siyasi etik gereği Bakırköy’den aday olmam doğru olmaz. Ben çekiliyorum” mesajı geldi. Karlı’nın adaylıktan çekilme kararı CHP’nin Kadıköy kararını da etkiledi. Bakırköy’den aday olan ancak CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun isteğiyle Kadıköy’e kaydırılan Bülent Kerimoğlu’nun yeniden Bakırköy’e kaydırılması seçeneği tartışmaya açıldı. Bu yöndeki tartışmalarında sürmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu, “Beşiktaş ile birlikte Kadıköy ve Bakırköy ile ilgili son kararı da ben vereceğim” diyerek toplantıyı tamamladı.

Toplantının ardından Parti Meclisi toplantısına geçildi.

Beyoğlu'nda Aylin Kotil