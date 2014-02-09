CHP'nin İstanbul ilçe adayları partide gerginliği yükseltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği komisyonda, Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Mustafa Sarıgül'ün desteklediği adayların, il ve ilçe teşkilatlarına danışılmadan belirlendiği eleştirileri tansiyonu yükseltti.
MYK'nın ardından Parti Meclisi'nde adayların görüşülmesine başlandı.
Mehmet Karlı Bakırköy'den çekildi
CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün yakın çalışma arkadaşı Tonguç Çoban’ın Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmek istenmesine bazı genel başkan yardımcıları muhalefet etti. Bu nedenle saat 14.00’de toplanması beklenen Parti Meclisi’nin toplanması iki saat için ertelendi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da Tonguç Çoban’ın ismini yeniden değerlendirmek amacıyla “Beşiktaş’la ilgili yetkili ben üstleniyorum. PM’nin onayına sunulup sunulmayacağı bir kez daha değerlendireceğim” diyerek tartışmayı sonlandırdı. Çoban tartışmasının sürdüğü dakikalarda ismi Beşiktaş geçen ancak Bakırköy adayı yapılması kararlaştırılan Doç. Dr. Mehmet Karlı’nın “Siyasi etik gereği Bakırköy’den aday olmam doğru olmaz. Ben çekiliyorum” mesajı geldi. Karlı’nın adaylıktan çekilme kararı CHP’nin Kadıköy kararını da etkiledi. Bakırköy’den aday olan ancak CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun isteğiyle Kadıköy’e kaydırılan Bülent Kerimoğlu’nun yeniden Bakırköy’e kaydırılması seçeneği tartışmaya açıldı. Bu yöndeki tartışmalarında sürmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu, “Beşiktaş ile birlikte Kadıköy ve Bakırköy ile ilgili son kararı da ben vereceğim” diyerek toplantıyı tamamladı.
Toplantının ardından Parti Meclisi toplantısına geçildi.
Beyoğlu'nda Aylin Kotil
Toplantıdan Beyoğlu belediye başkan adaylığı için Aylin Kotil'in adı çıktı. Sarıgül'ün eski eşi olan Kotil, AKP'den hali hazırda Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan ile yarışacak.
Sezgin Tanrıkulu’nun tam destek verdiği eski Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Gülseren Onanç’a Beyoğlu için vize çıkmadı.
İstanbul il teşkilatı 'istifa'yı tartıştı
CHP'nin İstanbul'da yönettiği 12 ilçe ile Beyoğlu, Şişli ve Üsküdar ilçe adaylarını belirleyeceği MYK ve ardından PM toplantısı bitmeden İstanbul teşkilatında eylemler başladı. Dışarıya sızan bilgilere göre özellikle Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak ismi geçen Mehmet Karlı'ya karşı partinin Bakırköy teşkilatının bazı üyeleri, ilçe binasını işgal etti. Partililer, 'ithal aday istemiyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdi.
Beşiktaş'a Tonguç Çoban'ın ve Kadıköy'e Dr. Bülent Kerimoğlu'nun aday gösterileceği, Mehmet Karlı'nın Beşiktaş yerine Bakırköy'de listeye konduğu bilgisini alan il yönetimi, acil bir şekilde il binasında toplanma kararı aldı. Ankara'da bulunan il başkanı hariç, tüm üyeleriyle bir araya gelen il yönetiminin, belediye başkan adaylarının kendilerine danışılmadan atanması durumunda, istifa kararı alacakları bilgisi alındı.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Parti Meclisi'nden çıkacak kararın açıklanmasının ardından toplanarak, bir açıklama yapması bekleniyor.
Gürsel Tekin: İsyan bayrağını çekeceğiz
Bugün yapılan CHP MYK'da 5 kişilik komiteden çıkan isimler tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığı konusunda Sarıgül'e rakip olan Gürsel Tekin, komisyonu "İstanbul'u Sarıgül'e teslim ettiniz" sözleriyle eleştirdi.
Komiteden çıkan isimlerin hep Mustafa Sarıgül'e yakın adaylarla belirlendiğini öne süren Gürsel Tekin, MYK'ya gelmeden önce sabah saatlerinde telefonla bu isimlere karşı çıkarak "Artık bu kadar yeter. Bu iş bitti. İsyan bayrağı çekeceğiz. İstanbul'u Sarıgül'e teslim ettiniz" diyerek tartışmanın sinyalini verdi.