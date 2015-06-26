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Politika

CHP'nin tepe yöneticisi 'oyumu HDP'ye verdim' dedi, grup toplantısı karıştı

Murat Özçelik ile Musa Çam arasında 'oy' kavgası yaşandı

26 Haziran 2015 19:18

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapalı grup toplantısında 'HDP'ye oy verdim' tartışması çıktığı öğrenildi. Tartışma, Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ile İzmir Milletvekili Musa Çam arasında yaşandı. Çam, tartışmayı doğruladı. Tartışma sırasında iddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik’in ayağa kalkarak “Ben ve çevremdekiler de HDP'ye oy verdik” diye konuştu. Bu sözler salonda soğuk duş etkisi yaptı.

 

Musa Çam tepki gösterdi

 

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Kamu Güvenliği eski Müsteşarı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçelik’in bu konuşması üzerine CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın ayağa kalkıp “Sen nasıl partilisin bunu nasıl yapar ve söylersin?” diyerek Özçelik’e tepki gösterdiği öğrenildi. Tartışmanın daha büyümesinin diğer vekiller tarafından önlendiği dile getiriliyor.

 

Çam 'olay doğru ama…'

 

Bu iddialar üzerine telefonla ulaştığımız ve olayı anlattığımız CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, olayı doğruladı. HDP’nin barajı geçmesini kendisinin de istediğini belirten Çam ancak toplantının ‘kapalı’ olması nedeniyle yorum yapmak ve konuşmak istemediğini önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çalışma yapacağını dile getirdi.  

 

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