AKP-CHP koalisyonu olursa ana muhalefet HDP mi, MHP mi olacak?

7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında vekil sayıları eşit olan HDP ve MHP Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için aranan şartlardan ana muhalefet olma ya da 110 milletvekilini imzası şartı 'ana muhalefeti kim oluşturacak' sorusunu ortaya çıkardı.

AKP - CHP koalisyon hükümeti kurulması halinde muhalefeti MHP ile HDP oluşturacak. Ancak her iki partinin sandalye sayısı da eşit (80). Bu nedenle “ana muhalefet partisi kim olacak” sorusu ortaya çıkıyor. Bu siyasi tarihte bir ilk.

Ana muhalefet partisi yalnızca protokoler bir konum değil. Ana muhalefet partisinin devlet protokolündeki yerinin dışında yasaların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı kritik öneme sahip. Anayasa'ya göre yasaların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı, Cumhurbaşkanı, mahkemeler ve TBMM üye sayısının 5’de 1’i olan 110 milletvekilinin yanısıra ana muhalefet partisine de tanınan bir hak. Bir parti ana muhalefet konumu kazandığında 110 imza bulup bulmamasına bakılmaksızın Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkını elde edebiliyor. Ancak burada hem MHP hem HDP 80 milletvekiline sahip olduklarından ikisi de ana muhalefet konumu kazanamazlarsa, Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvrusu yapabilmeleri için 110 imzayı tamamlamak amacıyla işbirliği yapmak zorunda kalacaklar.

Eğer AKP-CHP koalisyonu kurulursa ana muhalefetin kim olduğu iki partinin oy oranlarına bakılarak belirlenebilir. Bu durumda yüzde 16 oyu olan MHP ana muhalefet partisi ilan edilebilir.