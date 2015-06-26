'Olası erken seçimde CHP aday listesini büyük ölçüde koruyacak'

Yeni seçilen milletvekillerinin “Olası bir erken seçimde bize ne olur” endişesi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Listelerde önemli bir değişiklik yapılmaması, özellikle önseçimle gelenlerin yerlerini koruması’ kararı aldı. Milletvekillerine ‘Baykal’a firesiz destek’ verilmesi talimatı da gittiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla ‘koalisyon seçenekleri ve olası erken seçim’ değerlendirmelerini sürdürüyor. Okan Konuralp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre; yeni seçilen milletvekillerinin “Olası bir erken seçimde bize ne olur?” sorularına muhatap kalan Kılıçdaroğlu, ‘Merkez yoklaması yoluyla listeleri belirlenen bazı iller ve sıralar dışında önemli bir değişiklik yapılmaması; özellikle önseçimle gelen milletvekillerinin listelerdeki yerlerine dokunulmaması’ kararı aldı.

CHP’de, milletvekillerine ‘Baykal’a firesiz destek’ talimatı da gitti. Özellikle Baykal ile aralarının bozuk olduğu bilinen Antalya milletvekilleri Devrim Kök ve Mustafa Akaydın’a da gerekli uyarıların grup başkanvekillerince yapıldığı öğrenildi. Aralarında İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in de olduğu, Baykal’ın adaylığıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren bazı milletvekilleriyle de doğrudan temas kurulduğu; Cihaner’in Baykal’ı da arayarak gereken desteği vereceğini ilettiği kaydedildi.

Meclis Başkanlığı’na aday olan Deniz Baykal bugün Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

HDP’den Baykal’a destek

HDP de Deniz Baykal’ın adaylığı sonrasında başkanlık seçimi stratejisini yeniden gözden geçirdi. Kendi adayları Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ı dördüncü tura taşımaya çalışacak olan HDP, ilk iki tur oylama sonucunda beklenen oyun alınamaması halinde üçüncü ve dördüncü tur öncesinde yeni bir değerlendirme yapacak. Baykal’ın, en yüksek oyu alan adayın TBMM Başkanı seçileceği son tura kalacak iki isimden biri olması halinde kendisine destek verilebileceği seçeneği öne çıktı.

Baykal, CHP’nin adayı olarak bugün saat 11.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede Baykal’ın son tura kalması durumunda MHP’nin desteğine talip olması bekleniyor. Bahçeli’nin ise başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşme olmak üzere bazı konularda Baykal’dan bilgi isteyeceği ifade edildi. Baykal, Bahçeli ile görüşmesinin ardından saat 14.30’da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu, saat 16.00’da da HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Baykal’ı geçici TBMM Başkanı olması nedeniyle parti genel merkezi yerine yeni Başbakanlık binası Çankaya Köşkü’nde kabul edecek.