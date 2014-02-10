CHP'de Kadıköy dışında tüm adaylar kesinleşti

CHP’nin İstanbul’daki kalelerinden Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Avcılar, Maltepe ve Adalar’daki başkan adayları değişti. Kadıköy’ü 1994’ten beri yöneten Selami Öztürk, Avcılar’ı 1999’dan beri yöneten Mustafa Değirmenci ve on yıldır Bakırköy’de başkanlık yapan Ateş Ünal Erzen koltuğunu kaybetti. CHP’de sadece Kadıköy’de kimin aday gösterileceği ilan edilmedi. Listedeki ilk sırada, 1980’de katledilen yazar Ümit Kaftancıoğlu’nun gelini Canan Kaftancıoğlu var.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, CHP’de, İstanbul’daki adaylarının belirlenmesine yönelik kriz, dün bir başka formülle aşıldı. İstanbul örgütünün istifa tehdidi sonuç verdi ve Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Bakırköy için düşünülen ilk isimler değişti. CHP’de dün gece yarısı yapılan görüşmeler sonunda, adı ilk etapta Kadıköy için geçen Dr. Bülent Kerimoğlu Bakırköy’e kaydırıldı. Buna karşılık, Beşiktaş'a başvurduğu için Bakırköy’den aday gösterilmesine itiraz eden Mehmet Karlı listeden çıkarıldı. Beşiktaş’ta ise Mustafa Sarıgül’e yakınlığıyla bilinen Tonguç Çoban gitti, Murat Haznedar geldi. Avcılar’da Handan Toprak, Beyoğlu’nda Aylin Kotil, Maltepe’de Ali Kılıç ve Adalar’da Atilla Aytaç’ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Bu arada, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Canan Kaftancıoğlu’nun adı ilkin Maltepe için geçmekteydi. Gece saatlerinde, Kadıköy’e kaydırıldı. Ne var ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, son anda müdahale ederek, bu ilçeye kendisinin karar vereceğini bildirdi. Kadıköy’de adayın kim olacağının bugün Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması bekleniyor. Öte yandan CHP; Kartal, Ataşehir, Sarıyer, Silivri ve Çatalca’da mevcut başkanlarla yoluna devam edecek.

İŞTE CHP ADAYLARI:

Adalar-Atilla Aytaç,

Arnavutköy-Ruhi Tuncel,

Ataşehir-Battal İlgezdi,

Avcılar-Handan Toprak Benli,

Bağcılar-Muhammet Çakmak,

Bahçelievler-Saffet Bulut,

Bakırköy-Bülent Kerimoğlu,

Başakşehir-Özgür Karabat,

Bayrampaşa-Bahri Sipahi,

Beşiktaş-Murat Haznedar,

Beykoz-Hızır Yılmaz,

Beylikdüzü-Ekrem İmamoğlu,

Beyoğlu-Aylin Kotil,

Büyükçekmece-Hasan Akgün,

Çatalca-Cem Kara,

Esenler-Aksel Örüklü,

Esenyurt-Gürbüz Çapan,

Eyüp-Ferzan Özer,

Fatih-Sabri Erbakan,

Gaziosmanpaşa-Selahattin Meriç,

Güngören-Ahmet Güzel,

Kağıthane-Serdar Kurşun,

Kartal-Altınok Öz,

Küçükçekmece-Gökhan Gümüşdağ,

Maltepe-Ali Kılıç,

Pendik-Tuncer Özyavuz,

Sancaktepe Özgen Nama,

Sarıyer-Şükrü Genç,

Silivri-Özcan Işıklar,

Sultanbeyli-Mustafa Çolak,

Sultangazi-Ali Acar,

Şile-Aras Aslan,

Şişli-Hayri İnönü,

Tuzla-Cemil Ekşi,

Ümraniye-Sacit Eyüboğlu ,

Üsküdar-İhsan Özkes,

Zeytinburnu Mustafa Fazlıoğlu