CHP'de yerel seçim mesaisi gergin geçiyor

CHP, yerel seçimleri için aday belirleme aşamasında. MYK’da öne çıkan isimlere itirazı olan bazı partilier genel merkezin önünde toplandı.

Genel merkezde başlayan yerel seçim mesaisini parti meclisi toplantısı takip ederken, sürprizlerin de yaşandığı MYK'dan çıkan bazı isimler partililerin tepkisini çekti.

Önce İstanbul ardından da Ankara’dan gelen iki ayrı grup, adı geçen adaylar nedeniyle tepkilerini ortaya koydular.

MYK’da, kale olarak görülen ilçelerde köklü değişiklikliklere gidilmesi yönünde karar alındı. İstanbul'da, CHP yönetimindeki 13 belediye başkanlığından 8'inin değişmesi gündemde.

Kadıköy'de Bülent Kerimoğlu, Adalar’da Atilla Aykaç, Bakırköy'de Mehmet Karlı, Avcılar’da Handan Toprak, Kartal'da Hüsnü Süslü isminde mutabık kalındı. Sarıyer, Ataşehir, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de ise mevcut belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı.

Beyoğlu için Aylin Kotil, Şişli için İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü aday olarak belirlendi. Beşiktaş için öne çıkan isim Mustafa Sarıgül'ün danışmanı olan Tonguç Çoban oldu. Üsküdar’da ise milletvekili İhsan Özkes isminde mutabık kalındı.

Ve ankara. Adaylık için çok sayıda ismin yarıştığı Çankaya Belediye Başkanlığı için, Çankaya'nın eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in oğlu Alper Taşdelen ismi ön plana çıktı. Yenimahalle'de mevcut belediye başkanı Fethi Yaşar’la devam kararı verildi.

İzmirde Konak Belediye Başkanlığı için Hüseyin Mutlu Akpınar ismi belirlendi. Karşıyakada, yarışa bir kadın adayın; Sema Pektaş'ın girmesi konusunda karar alındı. Buca'da, görevdeyken hayatını kaybeden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştine'nin oğlu Levent Priştine ismi üzerinde mutabık kalındı.

Genel Merkez önünde toplandılar

MYK’dan çıkan bu kararlar üzerine, genel merkez önünde iki ayrı grup toplandı. İstanbul’dan üç otobüsle gelen partililer, Sancaktepe’de ilk sırada yer aday yerine 3. sıradaki ismin adaylığını protesto etti. Akşam saatlerinde ise, Parti Meclisi’nde Çankaya için Alper Taşdelen isminin onay almasına tepki gösterenlerin protestoları vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, protestocu gruplarla görüştü. Yenimahalle ve Çankaya için kararın verildiğini söyleyen Oran, “Çankaya’da 30’un üzerinde aday adayı vardı. Hangisini belirlesek diğerleri tepki göstertecekti” dedi.

Oran, İstanbul ve İzmir için görüşmelerin devam ettiğini söylerken, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy’deki tartışılan isimlerin Parti Meclisi’nde değişebileceği kaydediliyor.