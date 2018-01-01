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Politika

CHP'nin gündeminde kurultay var; Sağlar ve Nazlıaka'ya af mı geliyor?

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı’nı mı işaret etti?

01 Ocak 2018 21:18

Hülya Karabağlı

Ana muhalefet partisi CHP, yeni yıla kurultay hesaplarıyla giriyor. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 36. Olağan Kurultay iki gün sürecek. İlk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. 

Asıl yarışın 60 kişilik Parti Meclisi (PM)’nde yaşanması beklenirken; Kurultay öncesinde kulislerden gelen haberlerde, disiplin cezası nedeniyle Parti Meclisi (PM) aday olamayacağı ifade edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıka’ya yönelik olumlu adımlar atılacağı kaydedildi.

CHP kurultayı 2019 kadrosunun belirlenmesi açısından önem taşırken, parti tüzüğünde de değişiklik yapılacak. Geniş halk kesimlerini kapsayıcı olması için illerdeki delege sayılarının de yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Kurultay sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak çıkan bir isim yok.

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Kurultay öncesinde CHP’de gözler üç büyük ilde yapılacak kongrelere çevrilecek. Ankara 6 Ocak’ta, İzmir 7 Ocak’ta, İstanbul ise 13 Ocak’ta kongrelerini yapacak. Üç ilde düzenlenen kongrelerin sonuçları, 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara Arena’da yapılacak büyük kurultayın da kaderini belirleyecek.

CHP içinde İstanbul Büyükşehir adaylığı içinde çekişme dikkat çekiyor. Kulislerde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı öne çıkıyor. Hatta Kılıçdaroğlu’nun da İmamoğlu’nu desteklediğini söyleyenler var. İmamoğlu’nun İstanbul adaylığı kapsamında şimdiden yurt genelinde nabız tutmak için gezilere çıktığı söyleniyor. 

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