CHP PM üyeleri yayımladıkları bildiriyi savundu: Muhalefet etme görevimizi yapıyoruz

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekillerinin ve Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin tutuklanmasının ardından yayımladığı “CHP Parti Meclisi’nden Yurttaşlarımıza” adlı bildiriye ilişkin “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “iftira” ve AKP yöneticilerine yönelik “hakaret” suçundan haklarında açılan soruşturma nedeniyle ifade verdi. Bildiri içeriğinde hiçbir suç unsurunun bulunmadığı, PM’nin muhalefet etme görevini yaptığı kaydedildi.

Alınan kararla aynı savunmayı yapan PM üyeleri yazılı olarak verdikleri ifadelerinde, “Söz konusu PM bildirisine imza atarak katıldım ve içeriğini aynen tekrar ediyorum” dedi. PM üyeleri Yıldırım Kaya, Yaşar Seyman, Gamze Taşçıer, Hakkı Süha Okay ve Ali Rıza Erbay dün Ankara Adliyesi’ne gelerek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifadelerini yazılı olarak teslim etti. “Söz konusu PM bildirisine imza atarak katıldım ve içeriğini aynen tekrar ediyorum” denen ifadede, bildiri içeriğinde hiçbir suç unsurunun bulunmadığı, PM’nin muhalefet etme görevini yaptığı kaydedildi.

İfadede, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ana muhalefetin yetkili organının yayımladığı bir bildirinin soruşturmayla karşı karşıya bırakıldığı belirtildi. Bildirinin ‘ifade hürriyeti’ kapsamında olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanının, siyaseten tarafsız olmadığına dikkat çekildi ve “Sayın Tayyip Erdoğan bugün hem AKP Genel Başkanı’dır, hem de bu sıfatla herkese ağzına gelen ifadeyi kullanmakta; her türlü saldırıda bulunmayı kendine hak saymaktadır. Bu nedenle Erdoğan’ın TCK korumasından yararlanma hakkı kalmamıştır. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu artık işlenemez bir suç haline gelmiştir” dendi.

Karar Kılıçdaroğlu'nun

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ittifak tartışmalarına ilişkin, “İttifak, tek adamlığı savunan AKP ve MHP arasında konuşulan bir sözdür. Onlar yüzde 50+1’i yakalayamadıklarını görüyorlar. Bütün telaşları, ittifak çalışmaları o yüzdendir. Bugün seçim olsa demokrasiyi savunanların yüzde 60’ın üzerinde çıkacağını biliyoruz” dedi.

Ağbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusuna ilişkin de, “Kılıçdaroğlu da 16 Nisan’da ‘hayır’ diyenlerin en önemli unsuru, en önemli lideridir. Biz, Genel Başkanımızın vereceği her türlü kararın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

CHP’li Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında KHK’deki taşeron düzenlemesine değindi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağbaba, “Düzenlemeyle işçiler ikiye bölündü. İşçiler arasında ayrım yapıldı. Çok büyük bir beklenti yaratıldı, beklenti hayal kırıklığıyla sonlandı. Duble yol diye övünüyorlar. O duble yolu yapan işçiye, kışın buzu açan emekçiye, HGS, OGS çalışanlarına, makam şoförlerine, şeker fabrikası işçilerine, TRT, AA, Devlet Demiryolları hemzemin geçidinde çalışana taşerona kadro yok’’ dedi.

2019 seçimlerine ilişkin de, “Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir mi?” sorusunu da Ağbaba, “Olabilir tabii. Kemal Kılıçdaroğlu, Bizim liderimizdir. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi de söyledi, araştırmalar bunu gösterirse aday olur. Kılıçdaroğlu da 16 Nisan’da ‘hayır’ diyenlerin en önemli unsuru, en önemli lideridir. Biz, Genel Başkanımızın vereceği her türlü kararın arkasındayız" değerlendirmesinde bulundu.