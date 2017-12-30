CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'nin yüzde 50'yi aşamayacağı için MHP ile AKP'nin aynı çatı altında toplandığını iddia edip "Yüzde 50'yi aşamayacaklarını görüyorlar. Ne yapıyorlar? Genel başkana sallıyorlar. 16 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 'Ey Kılıçdaroğlu.' diyordu, şimdi yine 'Ey Kılıçdaroğlu.' demeye başladı. Şunu inanarak söylüyorum, 2019'da Türkiye'yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler Türkiye'yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun" dedi.

Partisinin Sakarya İl Kongresi'ne katılan Ağbaba, Türkiye'nin 20 Temmuz 2016'dan beri OHAL'le idare edildiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler başarılı olsaydı Meclis'in baypas edileceğine ve muhalefetin tamamen susturulacağını kaydeden Ağbaba "Üzülerek söylemek isteriz ki, şimdi yapılan şey aynıdır. 20 Temmuz, geçtiğimiz hafta görüldü ki bir sivil darbedir ve Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir" şeklinde konuştu.

Ağbaba, kanun yapma yetkisinin TBMM'de olduğunu fakat Meclis'in bir işlevinin kalmadığını öne sürerek, "Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımız zaman Türkiye'nin nereye gittiğini görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

AKP ve MHP ittifak iddialarına değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok. MHP ile AK Parti'yi aynı çatı altında birleştirmenin sebebi o. Yüzde 50'yi aşamayacaklarını görüyorlar. Ne yapıyorlar? Genel başkana sallıyorlar. 16 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 'Ey Kılıçdaroğlu.' diyordu, şimdi yine 'Ey Kılıçdaroğlu.' demeye başladı. Şunu inanarak söylüyorum, 2019'da Türkiye'yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler Türkiye'yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun."