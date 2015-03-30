CHP'nin Bursa'daki ön seçim sonuçları belli oldu

CHP'nin Bursa'daki 25 bin üyesi, il genelinde toplam 102 sandıkta ön seçim için oy kullandı. 16 bin 500 üyenin oy kullandığı ön seçimde yüzde 65 oranında katılım olurken en yüksek oyu Ceyhun İrgil aldı.

CHP’nin 72 aday adayının, hakim huzurunda yapılan önseçim sonuçları belli oldu. Sandıkların açılmasının ardından 8357 oyla Ceyhun İrgil en yüksek oy alırken, 8341 oyla Lale Karabıyık ikinci, 8156 oyla Orhan Sarıbal üçüncü oldu. Açılan 102 sandığa göre ilk 18 aday sırayla şu isimlerden oluştu:



Ceyhun İrgil, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Şenyurt, Asude Şenol, Nuray Çohan, İsmet Karaca, Tahir Gürhan Akdoğan, Deniz Baykal, Özgür Şahin, Necati Şahin, Şadi Özdemir, Erkan Dönmez, Ayşe Şahin, İnan Keser ve Metin Çelik.

