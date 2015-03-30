T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'nin Bursa'daki ön seçim sonuçları belli oldu

Ön seçimde yüzde 65 oranında katılım olurken en yüksek oyu Ceyhun İrgil aldı

30 Mart 2015 11:23

CHP'nin Bursa'daki 25 bin üyesi, il genelinde toplam 102 sandıkta ön seçim için oy kullandı. 16 bin 500 üyenin oy kullandığı ön seçimde yüzde 65 oranında katılım olurken en yüksek oyu Ceyhun İrgil aldı.

CHP’nin 72 aday adayının, hakim huzurunda yapılan önseçim sonuçları belli oldu. Sandıkların açılmasının ardından 8357 oyla Ceyhun İrgil en yüksek oy alırken, 8341 oyla Lale Karabıyık ikinci, 8156 oyla Orhan Sarıbal üçüncü oldu. Açılan 102 sandığa göre ilk 18 aday sırayla şu isimlerden oluştu: 

Ceyhun İrgil, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Şenyurt, Asude Şenol, Nuray Çohan, İsmet Karaca, Tahir Gürhan Akdoğan, Deniz Baykal, Özgür Şahin, Necati Şahin, Şadi Özdemir, Erkan Dönmez, Ayşe Şahin, İnan Keser ve Metin Çelik.
 

ETİKETLER

chpön seçimbursa

İlgili Haberler

CHP ön seçiminde kim ne kadar oy aldı, kimler liste dışı kaldı?

CHP ön seçiminde İstanbul ve Ankara'da büyük çekişme yaşandı. Sonuçlar Deniz Baykal, Önder Sav, Mustafa Sarıgül ve Dilek Akagün Yılmaz'ı şaşırttı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24