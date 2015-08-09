CHP'nin Adıyaman raporu: Ambulansla IŞİD'li taşınıyor, bazı kahvehane ve camiler örgütün irtibat noktası gibi!

IŞİD’in Türkiye’deki örgütlenme faaliyetleri noktasında gözlerin çevrildiği Adıyaman’a giderek incelemelerde bulunan CHP heyetinin raporında dikkat çekici tespitler sıraladı. Suriye’den ambulanslarla Türkiye’ye yaralılar getirildiği, bu ambulansların dönüşte, Türkiye’den genç militanları götürdüğü, Türkiye ve Suriye arasında mekik dokuyan gençlerin “20 TL karşılığında” sınırı geçtikleri yönündeki iddialara yer verilen raporda, emniyet ve Başbakanlık BİMER’in yapılan ihbarları dikkate almadığı ifade edildi. Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, CHP raporu şöyle:

IŞİD’in irtibat noktaları

Bazı kahvehaneler “IŞİD İrtibat Noktası’’ haline gelmiştir. Örgütün eleman devşirdiği bir diğer temas noktası ise kentteki bazı camilerdir. Özellikle Maraşlılar Camii’nde ve Fatih Camii’nde dışardan gelen ve camilerde sohbetler ile cihaT yanlısı çağrıda bulunan kişiler bulunmaktadır. Bu duruma cami hocalarının göz yumduğu anlaşılmaktadır. Bir cami hocasının, kendisine bu durumu şikâyet eden bir aileye “Sen bu işe karışma, bunlar dışarıdan geldiler, devlet gönderdi. Yakında giderler” dediği belirtiliyor.

Annelere çarşaf baskısı

Annelerine çarşafa girme baskısı yapan çocukların, camide namaz kılan babalarına ise “devletin imamının arkasında namaz kılınmayacağı” gerekçesi ile “sizin yolunuz yol değil, Hak yoluna gelin” diye çağrıda bulundukları anlatılmaktadır.

Sınır 20 TL

Dikkat çekici bir diğer nokta, Suriye’ye giden gençlerin birkaç ay sonra geri dönmeleri ve bir süre Adıyaman’da kaldıktan sonra tekrar Suriye’ye geçmeleridir. Sürekli gelip gittikleri halde Emniyet tarafından bu kişiler hakkında bir işlem yapılamıştır. Bazı çocuklar ailelerine, sınırdan 20 TL vererek geçtiklerini ifade etmiştir. İddiaya göre sınırın öte tarafından yaralı getiren ambulanslar buradan gençleri oraya götürmektedir.

İhbarlar dikkate alınmıyor

Çocuklarının evi terk ederek Suriye’ye gidip gelmesi karşısında aileler kendi çocuklarını Emniyet makamlarına ihbar etmişlerdir. Hatta Diyarbakır bombacısı olduğu iddia edilen Orhan Gönder’in ailesinin, çocukları evi terk etmeden 6 ay önce, Diyarbakır’daki patlamadan ise yaklaşık bir yıl önce 2014 yılında Emniyet’e gittiği ve şikÓAyette bulunduğu belirtilmiştir. Ancak buna karşın Emniyet güçleri tarafından bir adım atılmamış ve “suç işlemedilerse bir şey yapamayız” denilerek durum geçiştirilmiştir.

Alevilerden IŞİD nöbeti

Raporun ikinci bölümünde de kentte görüşülen kişilerin ifadelerine yer verildi. Buna göre, sivil toplum örgütleri, Alevi kanaat önderleri ve Cemevi yöneticileri ile yapılan görüşmelerde IŞİD’e katılımların şehirde aleni biçimde yapıldığı, buna rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı, durumun önlenmesi için hiçbir girişimde bulunulmadığı belirtildi. Cemevi yöneticileri cemevlerine gelen kişi sayısının azaldığını ifade ederken, insanların düğünlere bile gidemez hale geldikleri ve bazı köylerde gece nöbeti tutulduğu ifade edildi.

IŞİD’den tutuklu yok

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz da heyetle görüşmesinde halen IŞİD örgütünden ilde tutuklu kişinin bulunmadığını ancak 15 kişi hakkında tutuklama için yakalama kararı çıkarıldığını, 40 civarında kişiye adli kontrol uygulandığını, delil toplama aşamasında sürdürülen bir soruşturmanın mevcut olduğunu söyledi. Yılmaz, Diyarbakır bombacısının kendilerince kayıp olarak arandığını ifade etti.

Seyahat özgürlüğü

Heyet, Adıyaman emniyeti ile yaptığı temasta da bir emniyet müdür yardımcısıyla görüştü. Müdür yardımcısı, heyetin “Suriye’den çatışmadan geldiği bizzat bilinen bu şahıslara yönelik teknik bir takibatı var mıdır” sorusuna, “Seyahat özgürlüğü vardır, böylesi bir müdahalede bulunma yetkimiz söz konusu deği” yanıtını verdi.