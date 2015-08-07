Yeni Şafak: IŞİD petrolünün sevkiyatını başta Alman şirketler yapıyor; varili 15-20 dolara alıyorlar

Yeni Şafak, IŞİD’e karşı kurulan koalisyonda yer alan Almanya’daki özel şirketlerin örgütün Suriye ve Irak’taki petrollerinin sevkiyatını yaptığını yazdı. Haberde, “Almanya IŞİD’den aldığı petrolü Tartus limanı üzerinden Avrupa’ya aktarıyor. Milyonlarca dolarlık petrol gelirini ise nakit olarak örgüte ödüyor” denildi.

Haberde, “IŞİD'in uluslararası koalisyonun bombardımanına rağmen nasıl ayakta kaldığı yönündeki soruların cevapları batılı ülkelerin şirketlerinin yaptığı ticarette gizli. Bu kapsamda IŞİD'in Suriye topraklarında ele geçirdiği petrol yataklarından elde ettiği petrolü iç tüketim ve silah alımında kullandığı biliniyor. IŞİD'in petrolün varilini 20 dolarlar seviyesinde sattığı bazı pazarlıklarla bu tutarın 15 dolara kadar düşürüldüğü belirtiliyor” denildi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (7 Ağustos 2015) nüshasında, Cahit Saraçoğlu imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Batı ülkelerinin IŞİD ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Koalisyon uçakları ile IŞİD’i vuran Almanya, el altından örgütün Irak ve Suriye’deki petrollerini uluslararası pazarda satıyor. Almanya IŞİD’den aldığı petrolü Tartus limanı üzerinden Avrupa’ya aktarıyor. Milyonlarca dolarlık petrol gelirini ise nakit olarak örgüte ödüyor.

Dünyanın en zengin terör örgütü IŞİD'in en önemli gelir kaynağı Suriye'de kontrol ettiği petrol alanları. IŞİD'in kontrolündeki petrolü dünya piyasalarına nasıl sevk ettiği ortaya çıkmaya başladı. İstihbarat birimlerinin yetkili mercilere verdiği bilgi notuna göre IŞİD'in Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren Batılı ülkelerin şirketleri üzerinden petrolü uluslararası piyasalara sattığı tespit edildi.

Al petrolü ver silahı

IŞİD'in partnerleri Alman şirketleri petrolü Tartus üzerinden Avrupa'ya servis ediyor.

IŞİD'in uluslararası koalisyonun bombardımanına rağmen nasıl ayakta kaldığı yönündeki soruların cevapları batılı ülkelerin şirketlerinin yaptığı ticarette gizli. Bu kapsamda IŞİD'in Suriye topraklarında ele geçirdiği petrol yataklarından elde ettiği petrolü iç tüketim ve silah alımında kullandığı biliniyor. IŞİD'in petrolün varilini 20 dolarlar seviyesinde sattığı bazı pazarlıklarla bu tutarın 15 dolara kadar düşürüldüğü belirtiliyor.

Rejim pazarlıyor

Musul kentine 2014 yılı haziran ayında saldıran IŞİD terör örgütü burayı ele geçirmesiyle önemli petrol sahasına da kavuşmuştu. Musul'un yanı sıra Suriye tarafındaki petrol sahalarını da elinde bulunduran IŞİD, bu bölgelerde çıkarılan petrolün satışı sayesinde bugüne kadar ayakta duruyor. IŞİD'in söz konusu petrolü yerel piyasalara satışında Esed'in akrabaları ile onlarla işbirliği yapan Kürt kaçakçıları kullanıyor.

Tartus üzerinden Avrupa'ya

Ancak bu petrolü uluslararası piyasalara sevkiyatında ise yerel kesimlerin gücü yok. Suriye'de ve Irak'ta faaliyet gösteren batılı firmalar işte bu aşamada devreye giriyor. IŞİD'le mücadelede koalisyon güçleri arasında bulunan Almanların IŞİD'in faaliyet gösterdiği yerlerde çalışan kendi şirketlerini gözden uzak tutuyor. Varil fiyatı 15-20 dolarlar seviyesinde satılan bu petrolü uluslararası piyasalara verilmesinde en büyük rolü Alman firmaları üstleniyor. Almanlar petrolü Avrupa'ya aktarmak için iki güzergah kullanıyor. Bunlardan ilki İran ve Dubai üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi diğer ise Tartus limanı. IŞİD'in petrolünü alan Almanlar tankerlerle petrolü Akdeniz kıyısındaki Tartus Limanına ulaştırıyor. Buradan da gemilerle petrol Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

IŞİD'in petrolleri tankerlerle Tartus limanına getiriliyor. Daha sonra petrol, gemilere yüklenerek Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Pazarlıkta aslan payı Esed'e

Esed rejimi IŞİD'in kontrolünden uluslararası piyasalara gönderilen petrolden besleniyor. Alman şirketleri üzerinden petrol sevkiyatına ses çıkarmayan Esed'in tonlarca petrolden kendi ihtiyacı için de yüksek miktarda alım anlaşmaları yaptığı belirtiliyor. Diğer dikkat çeken nokta ise Esed rejimini ayakta tutan bazı kesimler aynı zamanda İranlı firmalarla da ilişki içerisinde yer alıyor. Esed rejiminin kendi kontrolündeki bölgelere elektrik ve su ihtiyacı konusunda IŞİD ile anlaşmalar yaptığına dikkat çekilen bilgi notunda, Alman firmalarının bu petrolü de Esed'in kontrol ettiği bölgeler üzerinden (Şam başta olmak üzere) uluslararası piyasalara gönderdiği ifade ediliyor.

Distribütörlük bile kurmuşlar

Brend petrolün 49-50 dolarlar seviyesine düştüğü bugünlerde IŞİD'den ciddi miktarda petrolün uluslararası piyasalara sevk edildiğine dikkat çekiliyor. Suriye'de faaliyet gösteren Alman firmalarının söz konusu petrolü sistemli şekilde dünya piyasalarına gönderdiğini kaydeden yetkililer, “Bu iş bidonla, varille, hortumla yapılmıyor. Ciddi distribütörlerin bu işleri yaptıkları tespit edildi" değerlendirmesini yaptılar.

Örgüte paralar peşin veriliyor

Alman firmalarının aldıkları petrolün bedelini ise nakit olarak IŞİD'e ödedikleri, örgütün aldığı parayı öncelikle iç tüketim ihtiyaçlarında harcadığı kaydedildi. Nakit olarak milyon dolarların döndüğü piyasada iç tüketim ihtiyaçlarının dışında kalan miktarın ise IŞİD tarafından silah temininde kullandığı belirtiliyor.