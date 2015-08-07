Bu IŞİD'li Türkiye'de gözaltına alınıp bırakılmış!

Suriye’nin Palmira antik kentinde çekilen ve iki kişinin Almanca konuşan IŞİD militanları tarafından infaz edildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerdeki Mohammed Mahmoud isimli kişinin Türkiye’de 2013 yılında tutuklandığı daha sonra da serbest bırakıldığı iddia edildi.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre Türkiye’nin başı yine IŞİD’i besleme suçlaması ile ağrıyacak. İlk kez yayınlanan Almanca tehdit videosunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ağır hakaretler edildi ve “Afganistan’da İslama saldıranlara ve IŞİD’e saldıranlara verdiğin desteğin hesabını soracağız, intikam alacağız” denildi.

Ebu Omar El Almani isimli Alman teröristin konuşmasıyla açılan videoda, Almanya ve Avusturya’dan gelenler toplu olarak dinlerken görülüyor. Ardından sözü 30 yaşındaki Avusturyalı Mohammed Mahmoud alıyor.

Mahmoud’un 2013 yılında Avusturya’dan Türkiye’ye geçtiği ve Türkiye’de tutuklandığı belirtildi. Daha sonra bırakılan Mahmoud’un IŞİD saflarına katıldığı açıklandı. Böylece, Türk hükümetinin IŞİD’cilere göz yumduğu iddiaları ile ilgili yeni bir delil ortaya konulurken, Alman Der Spiegel Dergisi, özellikle bu ayrıntıyı da Alman kamuoyuna duyurdu.

'Sokakta onları kesin'

Hem Almanya’yı, hem Avusturya’yı tehdit eden Mahmoud, bu iki ülkedeki müslümanları, İslam'a aykırı davrananları sokakta, evlerde kesmeye davet ediyor. “Biz burada tatildeyiz. Artık sabah değil, İslam Devleti kuruldu, öğlen oldu. Allah bize bu cihada katılma fırsatı verdi. Çok şükür ki, İslam yasalarının geçerli olduğu bir yerdeyiz” diye bağıran Mahmoud, daha sonra iki kişiyi yanındaki IŞİD’li ile birlikte infaz ediyor.

Videoda, Almani’nin ara ara konuşması ve cihad çağrılarının yanı sıra, Arapça müzükler de yer alıyor. Almanya’dan şu ana kadar IŞİD’e katılmak üzere 720 kişinin gittiği belirtiliyor.