IŞİD listeyle gelip Esad yanlılarını rehin aldı

IŞİD, hafta içinde ele geçirdiği Suriye’deki Karyatayn’da insan avı başlattı. Rejim yanlısı olmakla suçladığı isimleri listeyle arayarak yakalayan örgüt militanları kentteki pek çok Hıristiyan da rehin aldı. 250 kişinin IŞİD tarafından alıkonulduğu belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye'nin tarihi Palmira kenti ile Şam’ın Kalamun bölgesi arasında savaşçı ve erzak akışının sağlanmasında stratejik bir konumda olan Karyatayn’ı çarşamba akşamı Suriye rejiminin elinden alan IŞİD, hazırladığı listeye göre muhalif gördüğü isimleri ve Hıristiyan Süryanileri önceki gün rehin almaya başladı. Kaçırılanların sayısına ilişkin farklı rakamlar geldi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 60’ı Hıristiyan 230 kişinin IŞİD tarafından esir alındığını açıkladı. Gözlemevine göre bunlardan 45’i kadın, 19’u çocuk. Aralarında toplam 11 aile var. IŞİD’in elinde arananlar listesi olduğunu belirten Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, bu kişilerin IŞİD tarafından rejimle işbirliği yapmakla suçlandığını kaydetti. Buna göre IŞİD, bu kişileri ev baskınlarında, kontrol noktalarında ve kiliselerde yakaladı. Ancak Suriye’deki Hıristiyanları korumak için kampanya yapan ADFA’nın kurucusu Nuri Kino, kaçırılan Hıristiyanların sayısının 250 olduğunu ve bu sayıyı Ortodoks ve Katolik yerel kiliselerin kayıtlarından elde ettiklerini söyledi. Kino, Karyatayn’dan kaçan bin 500 kişilik bir grubun da Humus’a vardığını açıkladı.

‘Fidyte için kullanabilirler'



Şam’daki Suriye Ortodoks Patrikhanesi Sekreteri Piskopos Matta el-Huri, “IŞİD’in kente girdiğini biliyoruz. Bazı insanları canlı kalkan olarak kullanmak için ev hapsine aldılar” dedi. Uluslararası Af Örgütü’nün Suriye temsilcisi Neil Sammonds, “Hıristiyanlar ve ‘işbirlikçiler’ IŞİD’in hedefinde. En büyük yargısız infaz riski taşıyan grup onlar. Aynı zamanda Hıristiyanlar, fidye ya da mahkûm değiş tokuşu için kullanılabilir” dedi. Mayıs ayında Karyatayn’daki Katolik Mar Elian Manastırı’ndan Rahip Jacques Murad, maskeli kişilerce kaçırılmıştı. O dönem kent terör örgütü IŞİD’in elinde olmasa da yakınındaki Palmira, o zamandan bugüne dek IŞİD’in kontrolü altında olduğu için gözler yine bu terör örgütüne çevrilmişti. Savaştan önce 18 bin nüfusu bulunan Karyatayn’da 2 bin civarında Hıristiyan olduğu ancak Hıristiyan nüfusun daha sonra 300’e kadar gerilediği ifade edildi. IŞİD, Suriye’de birçok kiliseyi yıkmış ve kontrolü altında yaşayan Hıristiyanları cizye ödemek zorunda bırakmıştı.