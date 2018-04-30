CHP'nin adayı olacağı iddia edilen İlhan Kesici, 1994'te Erdoğan'a karşı yüzde kaç oy almıştı?

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin 24 Haziran 2018'de partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları akıllara 1994'te yılında yapılan yerel seçimleri getirdi. Kesici o dönem Refah Partisi'nin adayı Tayyip Erdoğan'a karşı ANAP’tan aday olmuş, Erdoğan'ın yüzde 25.1 oyunu karşı yüzde 22.1 oy alarak seçim yarışını kaybetmişti.

O dönem güçlü adayların girdiği yerel yarışta SHP'nin adayı Zülfü Livaneli, DYP adayı ise Bedrettin Dalan olmuştu.

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Kesici'nin aday olması durumunda 24 Haziran'ın 1994 seçimlerinin rövanşı olacağını söyleyen Milliyet yazarı Mehmet Tezkan alınan oylara ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

- Tayyip Erdoğan 973 bin oy.. Yüzde 25.1

- İlhan Kesici 855 bin oy.. Yüzde 22.1

- Zülfü Livaneli 784 bin oy.. Yüzde 20.3

- Bedrettin Dalan 597 bin oy.. Yüzde 15.4

94 seçimleri için "Aslında seçimin favori ismi Kesici’ydi" diyen Tezkan, "Ama DYP’nin son anda Dalan’ı sahaya sürmesi merkez sağda oyları böldü" ifadesini kullanarak şöyle konuştu:

"CHP daha doğrusu Kılıçdaroğlu Kesici’yi aday gösterirse iki siyasetçi 24 yıl sonra bu kez cumhurbaşkanı olmak için yarışacak...

Cumhurbaşkanı olmak için meydanlara çıkacak..."

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