Ankara-Kayseri yolunda yanındaydı, “Adayınız o mu” sorusu Kılıçdaroğlu'nu gülümsetti; CHP'nin adayı Kesici mi?

T24

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayları arasında İstanbul Milletvekili, eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşinin damadı İlhan Kesici’nin adı öne çıktı. Kesici’nin, Ankara’dan karayoluyla Kayseri’ye geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yol boyunca eşlik etmesi adaylık iddialarını güçlendirirken, CHP lideri de ‘Adayınız o mu’ sorusuna gülümseyerek cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun daha önce partisinin cumhurbaşkanını tarif ederken “Ekonomi bilecek, krizle baş edebilecek donanımda olacak” ifadelerini kullanması da, Kesici’nin adaylığının işaret edildiği yorumlarına sebep olmuştu.

2007 yılından bu yana İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Kesici’nin, bugün Kayseri’de gerçekleştirilen CHP İl Başkanları toplantısına katılmak için dün Ankara’dan yola çıkan Kılıçdaroğlu’na eşlik etmesi de iddiaları kuvvetlendirdi.

Dün Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi dağıttığı bildiri ile ’kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı’ gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezasının onanmasının ardından Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu’na konan Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "İlhan Kesici yanınızda, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Bey mi? Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir" sorusuna, tebessüm ederek karşılık vermişti.

İlhan Kesici kimdir?

KİŞİSEL BİLGİLER

22 Kasım 1948, Sivas, Zara'da doğdu.

Babası perakende ticareti yapan bir tüccar, annesi ev kadını.

Çok iyi bildiği yabancı dil: İngilizce

Binhan Kesici ile evli (1994), bir kızları var Aslıhan Kesici (1997)

EĞİTİM DURUMU

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Sivas'ta okudu.

Üniversite: Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ; Endüstri Mühendisliği, Lisans 1972, Yüksek Lisans 1976

İngiltere, Bradford Üniversitesi, Proje Planlama Merkezi, Kalkınma ve Altyapı Projeleri eğitimi, 1974

İngiltere, Londra, Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü, Devlet Yüksek Yöneticiliği eğitimi, 1982

İŞ HAYATI

1972 TC Devlet Demiryolları, TCDD, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi (APK), Dünya Bankası projeleri

1975 Askerlik Hizmeti: 4-aylık kısa dönem, Ankara Mamak Muhabere Okulu.

1977 TCDD, APK Dairesi, Daire Başkan Yardımcısı.

1979 Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, Ulaştırma-Haberleşme Sektörü, Uzman.

1981 Devlet Planlama Teşkilatı, Daire Başkanı.

1984 Devlet Planlama Teşkilatı, Koordinasyon Başkanı-Genel Müdür.

1985 Avrupa Topluluğu (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci (Büyükelçi) Yardımcısı, Ekonomik İlişkiler

1987 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Danışmanı.

1991 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, MÜSTEŞAR

1991 Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi.

1995-1999 TBMM, 20. Dönem, Bursa Milletvekili, Anavatan Partisi (ANAP)

Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi

2007-2011 TBMM, 23. Dönem, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP).

Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi.

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

2015-2019 TBMM, 25 ve 26. Dönem, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye Delegasyonu Üyesi