Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici sorusuna böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde hükümlü bulunan Yozgat Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Pekeri ziyaret etti. Daha sonra CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini dışarıda bekleyenlerden birinin, "İlhan Kesici yanınızda, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Bey mi? Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir" sorusuna, tebessüm ederek karşılık verdi.

İl başkanları toplantısına katılmak üzere Ankaradan karayoluyla Kayseri’ye giden Kılıçdaroğlu, önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine uğradı. CHP Lideri, ilçe girişinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu ile beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi mitingde dağıttığı bildiri ile ’kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı’ gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından bu cezası onanan Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker’i konulduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Daha sonra CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini dışarıda bekleyenlerden birinin, "İlhan Kesici yanınızda, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Bey mi? Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir" sorusuna, tebessüm ederek karşılık verdi.



Ardından Boğazlıyan Ticaret Odasında tüccarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Kayseriye geçti.



Abdullah Gül'ün açıklamasına ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum



Kılıçdaroğlu, "Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirledi. İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye'nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak." dedi.

