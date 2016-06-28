CHP’li Yarkadaş: TRT’deki deliği cep telefonu ile kapatacaklar; vatandaşın cebinden milyonlar çıkacak!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile artık dahili alıcısı olmasa da internet bağlantısı yoluyla radyo ve televizyon yayınlarını alabilen tüm cihazlardan da TRT bandrolü alınacak ve alıcısı olsun olmasın internete bağlanan cep telefonu TRT bandrolü uygulamasına tabi tutulacak.​

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, uygulamaya tepki gösterdi ve kararı “TRT yöneticileri ve Bakanlar Kurulu bütçedeki kara deliği 'nasıl durdururuz'u aramak yerine, yarattıkları bütçe açığının faturasını yurttaşa yüklemektedir” yorumuyla değerlendirdi. Yarkadaş, vatandaşın cebinden milyonlar çıkacağını söyledi.

Yarkadaş’ın açıklaması şöyle:

"Bakanlar Kurulu’nun TRT’ye yeni kaynak yaratmak için aldığı karar TRT gibi bir kamu kuruluşunun nasıl bir darboğaza sokulduğunun en açık göstergesidir. TRT, Bilal Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen şirketler tarafından yapılan prodüksiyonların maliyetini artık karşılayamamaktadır. Örneğin Filinta ve Diriliş gibi dizilere milyonlarca liranın harcandığı ve buna rağmen bu dizinin yeterli düzeyde reklam almadığı ve izlenmediği bilinmektedir. Keza Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlattığı iddia edilen ve tarihi çarpıtmalarla dolu olan Sevda Kuşun Kanadı’nda adlı dizi de TRT’ye milyonlarca liraya mal olmuştur. Bu dizi de maliyetini karşılayamamış, TRT buradan da bir gelir elde edememiştir."

“Bir başka örnek ise TRT’nin yeterli personeli olmasına rağmen dış yapım olarak adlandırdığımız yapımlara harcanan ücretlerdir. Örneğin spor yorumcusu Ersin Düzen’in TRT’den her ay 278 bin TL gibi astronomik bir ücret aldığı görülmektedir. Binlerce personeli olan ve dış yapım ihtiyacı bulunmayan TRT adeta yağmalanmaktadır. Bu yağmalama öyle bir boyuta ulaşmıştır ki elektrik faturalarından tahsil edilen yüzde 2’lik ücret bile TRT’yi ayakta tutmaya yetmemektedir. Bu yüzden şeytanın bile aklına gelmeyecek bir formül bulunmuştur. O formül de cep telefonlarından TRT için bandrol ücreti alınmasıdır. Öyle ki sadece cep telefonları bu kapsama alınmamış, aynı zamanda tablet olarak adlandırılan el bilgisayarları da bandrol ücretine tabi tutulmuştur. TRT’nin ve onlara destek veren Bakanlar Kurulu’nun gerekçesi ilginçtir; “cep telefonlarından televizyon izlenebilmektedir, o halde cep telefonu da bir televizyondur.” Bu mantıkla gidersek aldığımız nefese bile bandrol ücreti koymaları gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken şey TRT’ye kaynak oluşturmak için akıl ve mantığın zorlanma noktasını da aştığıdır. TRT yöneticileri ve Bakanlar Kurulu bütçedeki kara deliği “nasıl durdururuz”u aramak yerine, yarattıkları bütçe açığının faturasını yurttaşa yüklemektedir. Bu kabul edilemez bir tutumdur ve bununla ilgili olarak hukuki girişimlerimizi başlatacağız. Hukukçu arkadaşlarımız sonuç alabileceğimizi görürse bu uygulamadan vazgeçilmesini isteyeceğiz. Çünkü ekonomik baskı altında olan yurttaşlarımıza bir de “cep telefonunuz da televizyon sayılır” gerekçesiyle bandrol ücretinin yüklenmesini kabul etmiyoruz."