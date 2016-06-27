"TRT kendi zenginlerini yaratıyor; Ersin Düzen ayda 278 bin TL maaş alıyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Atilla Sertel, Cumhurbaşkanı’nın iftarı için Fransa’daki 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan günübirlik İstanbul’a gelen Ersin Düzen'in TRT'de yayınlanan Stadyum programı için bölüm başı 34 bin 750 lira ödendiğini belirterek, Ersin Düzen'in aylık 278 bin lira para aldığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; TRT'nin dış yapımlara da yılda 600 milyondan fazla para harcadığını söyleyen Sertel, bu harcamaların tüm özel televizyonların ilerisinde olduğunu vurguladı. Sertel, aynı başarıyı reyting ölçümlerinde yakalamadığı belirtilen TRT için şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlardan kesilen paralarla ayakta duran TRT, özellikle iktidara yakın kişi ve yapımcıların gözdesi haline geldi. Dizilere bölüm başı milyonluk ücretler ödeyen TRT, bir-iki istisna hariç aynı başarıyı reyting sıralamasında gösteremiyor. Yani TRT, ödediği paranın karşılığını ne reklam geliri olarak ne de reyting sıralaması olarak alamıyor. Özel kanallar yapımcılara TRT’den çok daha az para ödüyor ancak başarı oranları çok daha yukarıda. Ya TRT yönetimi bu işi bilmiyor ya da göz göre göre kazıklanıyor"

"TRT kendi zenginlerini yaratıyor"

Atilla Sertel, dış yapımlar için 2014 yılında 560 milyon aktaran TRT'nin aynı yıl dışarıya ödediği ücretin sadece yüzde 15'i kadar (84 milyon 499 bin) reklam geliri elde ettiğini belirtti. "TRT kendi zenginlerini yaratıyor" diyen Sertel, iktidara yakın kişilere bonkör davranıldığını öne sürerek açıklamasına şöyle devam etti:

"Örneğin aynı alanda başka firma yokmuş gibi Çekim Merkezi Prodüksiyon firmasına 20 farklı projede 23 program yaptırılmış. İddia edildiği kadarıyla AKP’ye yakınlığıyla bilinen Acar Filiz diye birinin sahibi olduğu bu firmaya 1 milyondan fazla para aktarılmış. Yine TRT’nin Euro 2016 spikerleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı’nın iftarı için Fransa’dan günübirlik İstanbul’a gelen ve Genel Müdür Şenol Göka ile aynı masada poz veren Ersin Düzen de TRT yönetiminin gözdelerinden. Ersin Düzen’in Fransa için ne kadar ücret aldığını bilmiyoruz ama haftada iki gün yayınlanan, yapımcısı ve sunucusu olduğu Stadyum programı için bölüm başı 34 bin 750 lira ödendiğini biliyoruz. TRT’nin kameralarıyla, TRT imkanlarıyla, TRT stüdyolarında çekilen Stadyum için Ersin Düzen’e haftada 69 bin 500, ayda 278 bin lira aktarılıyor. Öte yandan; Cumhurbaşkanının başdanışmanları arasında bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’na TRT’deki programı için bölüm başı 32 bin 500 lira ücret ödeniyor. Bilal Erdoğan’ın arkadaşı TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren’in tavsiyesi ile kanalla çalışmaya başlayan Diriliş dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’a da bölüm başı 1 milyon 100 bin lira ücret ödeniyor. TRT’nin zenginleştirdiği isimlerin listesi böyle uzayıp gidiyor."

"Prodüksiyon masrafı olmayan programa neden yarım milyon ödeme yapılıyor?"

TRT’nin 13 kanalından biri olan TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi filmlerin birçoğunun dış yapım olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, çizgi filmlerin bölüm başı ücretlerinin 40 bin ile 450 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Sertel, "TRT çocuklara yönelik kanal kuruyor ancak bu kanalı yönetecek, proje üretecek çizgi film ve animasyon ekibini oluşturmuyor. İşin kolayına kaçarak çizgi filmleri de dış yapım olarak satın alıyor. Örneğin, 'Elif’in Düşleri’ isimli çizgi filme bölüm başı 42 bin 500 lira ödeyen TRT, 'Maysa ve Bulut’ isimli çizgi film için ise bölüm başı 450 bin lira ödüyor. Tamamen bilgisayar ortamında yaratılan, set, kostüm ve diğer prodüksiyon masrafları olmayan bir program için yarım milyona yakın ödeme yapılıyor. Diğer çizgi filmlerin 10 katı ücret ödenmesinin sebebini TRT yönetimi açıklamalı. Halkın parası niçin bu şekilde savruluyor kamuoyuna anlatılmalı. Şahsım adına ve partim adına vatandaştan zoraki kesilen paralarla ayakta duran TRT’nin ve yönetiminin yaptığı işlerin peşini bırakmayacağım. Hem KİT Komisyonu üyesi hem Milletvekili hem gazeteci hem de vatandaş olarak TRT’den hesap sormaya devam edeceğim" diye konuştu.