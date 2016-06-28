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Ersin Düzen’den ‘278 bin lira maaş’ açıklaması

CHP'li Serter, Düzen'in TRT'den 278 bin lira maaş aldığını öne sürmüştü

28 Haziran 2016 18:39

TRT'da spor programı yapan ve EURO 2016 maçlarını sunan Ersin Düzen, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in, TRT'de yayınlanan Stadyum programı için kendisine ayda 278 bin lira ödendiği iddiasını yalanladı. Düzen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan, iftira, karalama, hakaret; hepsine elbet cevabım olacak, lakin sosyal medya üzerinden değil! İstanbul'a gelişimi bekleyin!" dedi.

CHP’li Serter ne demişti?

 

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, iddiasını şu ifadelerle aktarmıştı:

"TRT’nin Euro 2016 spikerleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı’nın iftarı için Fransa’dan günübirlik İstanbul’a gelen ve Genel Müdür Şenol Göka ile aynı masada poz veren Ersin Düzen de TRT yönetiminin gözdelerinden. Ersin Düzen’in Fransa için ne kadar ücret aldığını bilmiyoruz ama haftada iki gün yayınlanan, yapımcısı ve sunucusu olduğu Stadyum programı için bölüm başı 34 bin 750 lira ödendiğini biliyoruz. TRT’nin kameralarıyla, TRT imkanlarıyla, TRT stüdyolarında çekilen Stadyum için Ersin Düzen’e haftada 69 bin 500, ayda 278 bin lira aktarılıyor."

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