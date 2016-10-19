CHP'li Yarkadaş: AKP'nin kirli ve sinsi planı; proje okulları imam hatipleştirmek istiyorlar

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci velileri ve mezunları, proje okul kapsamında okulda sekiz yılı doldurarak norm fazlası ilan edilen ve resen atanan öğretmenlere destek vermek için bir araya geldi. Eyleme, İstanbul’daki diğer köklü liselerin mezun ve öğrenci velileri de katıldı. Eyleme katılan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş "AKP’nin kirli ve sinsi bir planı var. Biz ailelerle birlikte AKP’ye ‘bu okulları istediğin gibi dönüştüremezsin’ diyoruz. Kadrolaşarak, her okulu imam hatipleştirmek istiyorlar" dedi.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylemde veliler adına bir basın açıklaması yapan Orkide Kuleli, öğretmenlerin atanma kararıyla tam bir şok yaşadıklarını belirterek “Tayinler ya da sürgünler mi demeli, İstanbul’un en ücra köşelerine yapılmış. Sanki öğretmenleri savurup atmak istercesine. Yerlerine gelecek olan belli değil. Öğretmenlerin, öğrencilerin, psikolojisi ne olacak, yetkililerin umrunda değil. Gördük ki, biz ‘sesimizi duyar mısınız’ dedikçe, kimse cevap vermiyor. ‘Anlatmak istiyoruz kendimizi’ dedikçe, karşımıza eli silahlı polisler, TOMA’lar çıkıyor. 2016 yılındayız, tek taraflı iletişim olmaz. Dolayısıyla yetkililerin bizi anlamasını istiyoruz. Ancak yetkili taraf bunu istemiyor olabilir mi?” diye konuştu.

İki amaçlı plan

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Milli Eğitim Bakanı’nın, Danıştay’ın, 'proje okullarla ilgili yürütmeyi durdurma kararını görmezden geldiğini' belirtti. AKP’nin proje okullar ile iki yönlü bir amacı olduğunu kaydeden Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadrolaşarak, her okulu imam hatipleştirmek istiyorlar. Ayrıca mevcut imam hatip öğrencilerinin üniversiteye giriş düzeyi çok düşük. Bu okulların başarı düzeyi düşürülerek, imam hatiplilerin üniversiteye giriş sayısı artırılmak isteniyor. AKP’nin kirli ve sinsi bir planı var. Biz ailelerle birlikte AKP’ye ‘bu okulları istediğin gibi dönüştüremezsin’ diyoruz.”

Direnişe karşı silah

Velilerin direnişine karşı AKP’nin okul önüne polis ekiplerini koyarak yanıt verdiğini belirten Yarkadaş, önceki gün Kadıköy Anadolu Lisesi’nde sabah uzun namlulu silahlarla polislerin yer almasını örnek gösterdi.

Açıklamaların ardından göstericiler, okula doğru alkışlı yürüyüşe geçerken, “Proje okul istemiyoruz” sloganları attılar. Öte yandan bazı veliler eylemden yarım saat kadar önce üç polis otomobilinin okul önüne geldiğini kaydederken bu ekiplerin eylem başlamadan ayrıldığını belirtti. Avni Akyol Lisesi’nde görev süresi sekiz yılı aşan öğretmenler resen atanmış, ama okul müdürünün inisiyatifiyle, bir yıl daha okulda mesleklerini yapmaya devam etme hakkı kazanmıştı.