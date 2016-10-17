Kadıköy Anadolu Lisesi’nde veliler, ‘proje okul nöbeti’ne başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'proje okul' statüsüne alınıp 71 öğretmeni başka okullara tayin edilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin mezunları, veli ve öğrencilerinin tepkileri sürüyor. Okulda herhangi bir protesto ya da eylem yapılmadığını, amacın çocukları korkutmak olduğunu söyleyen veliler, okulda nöbet tutacaklarını söyledi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, veliler endişeli ve bugün itibarıyla okul önünde nöbete başlayacak. Bir veli şöyle dedi:

“Bugün ders saatinde öğrenciler bize ulaşarak okulun önünde polislerin uzun namlulu silahlarla beklediklerini söyledi. Toplumsal olaylara müdahale aracı da okulun önünde bekliyor. Okulda herhangi bir protesto ya da eylem yapılmadı. Buradaki amaç tamamıyla çocuklarımızı korkutmaktır. Biz de çocuklarımızı hem okul yönetiminden hem de polislerden korumak için nöbete başlıyoruz. Çocuklarımızı nitelikli eğitim alsınlar diye bu okula kayıtlarını yaptık. Şimdi polislerle öğrencileri korkutmaya çalışıyorlar. Okul yönetimi TOMA araçlarını çağırarak öğrencilere gözdağı veriyor. Bu öğrenciler daha çocuk üniversite öğrencisi bile değiller acil bir şekilde bu uygulamadan vazgeçilsin.”

Polis ablukası

'Proje Okulu’ kapsamına alınan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin önünde bugün sabah saatlerinde TOMA araçları ve polisler beklemeye başlamıştı.

'Proje okul' kapsamına alınan Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) önüne bu sabah eli silahlı polisler geldi.

KAL’da okuyan bir öğrenci, "Okul önünde polis otobüsü içinde sivil polisler ve uzun namlulu tüfeklerle polisler var. Okul abluka altında" dedi.