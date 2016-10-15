Emniyet, Kadıköy'deki proje okul protestosuna TOMA'lı 'önlem' aldı!

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 71 öğretmenin norm fazlası ilan edilerek başka okullara tayin edilmesine yol açan 'proje okul'a karşı düzenlenen protesto eylemi sırasında okul girişinde çok sayıda polis beklerken okul bahçesi girişinde de bir TOMA’nın olduğu gözlendi.

Proje okul kapsamında, 71 öğretmeni başka okullara atanan öğretmenlerine sahip çıkmak için oturma eylemi yapan öğrencilerin müdür tarafından sorguya çekildiği iddia edilmişti.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, eylemde konuşan Kadıköy Anadolu Lisesi’nden (KAL) öğrenci velisi Hülya Şen, öğretmen atamalarına ilişkin yazıların ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderildiğine yönelik bilgi sahibi olduklarını belirtti. Bundan sonra öğretmenlere atamalarla ilgili tebliğ sürecinin başlayacağını kaydeden Şen, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben ve buradaki bütün veliler bunu kabul etmiyoruz. O tebligatlar geri alınana kadar okulun kapısında oturma kararı aldık. Bu eylem diğer okullara da sıçrayacak. Biz bu süreçte eğitim alanında demokratik katılım mekanizması olan okul aile birliklerini güçlendirme kararı aldık. Temsil gücümüzü artırmak için çalışacağız.”

İkna odaları

Şen’den sonra söz alan CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, müdürün öğrencileri sorguya çekmesiyle ilgili iddialara değinerek, iktidarın hatasından dönmek yerine, yanlışlarını başka yanlışlarla kapatmaya çalıştığını kaydetti. Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul müdürü, öğrencileri odasına çağırıyor ve şu soruyu soruyor, ‘Üst aklınız kim?’ Türkiye’nin en başarılı okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi’nin öğrencilerine bu soruyu sormak zuldür. Türkiye’nin en önemli üniversitelerine öğrenciyi yetiştirmiş okulda bu soruyu sormak hakarettir.”

AKP’nin geçmişte üzerinde çok durduğu “ikna odaları”nın Kadıköy Anadolu Lisesi’nde kurulduğunu söyleyen Yarkadaş, konuyu Meclis gündemine getirdiklerini kaydetti. Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul müdürü Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Ben öğrencilerle sohbet ediyorum’ diye bir açıklama yaptı. Bunun adı sohbet değil. Buradan hem Bakana hem de Milli Eğitim müdürüne çağrı yapıyorum. Hem yanlış yapıyorsunuz, hem de çocukları fişlemeyin. Derhal bu yanlıştan dönün.”

Veliler lokma dağıttı

Eyleme, İstanbul Lisesi, Vefa, Cağaloğlu Anadolu Lisesi başta olmak üzere çok sayıda okulun veli ve mezunları da katılırken, eğitim sendikaları ve gençlik örgütleri de Kadıköy Anadolu Lisesi’ne destek verdi. Eyleme katılan Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Bora Çelik, proje okul uygulamasının, AKP’nin köklü liselerde kadrolaşma hareketi olduğunu kaydetti. Söz konusu liselerden bazılarının Kurtuluş Savaşı’nda mezun dahi vermediğini hatırlatan Çelik, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin zorla tayininin, bu ruha bir darbe olduğunu söyledi.

Eylem sırasında okul girişinde çok sayıda polis beklerken, okul bahçesi girişinde de bir TOMA’nın olduğu gözlendi. Öğrencilerin okuldan çıkmasıyla birlikte okul önündeki kalabalık artarken, zaman zaman yol da trafiğe kapatıldı. “Liseliler el ele, aydınlık Türkiye”, “Asla yalnız KAL’mayacaksın” ve “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları attılar. Eylemin ardından, Kadıköy Anadolu Lisesi velileri, katılımcılara lokma dağıttı.