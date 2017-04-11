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Politika

CHP'li vekilden Ali Ağaoğlu'na: Cesareti varsa Meclis'e gelsin; 16 Nisan’dan sonra haddini bildireceğiz

"Ağaoğlu gibi namustan yoksun, haddini bilmez, bu görgüsüz kişiye..."

11 Nisan 2017 16:42

Hülya Karabağlı

BBC'ye verdiği röportajda "Kadınlar benim malımdır" sözlerine dava açtığı iş adamı Ali Ağaoğlu’nun "O kadın benim evime gelsin" sözlerine CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, referandum çalışması yaptığı Siirt'ten yanıt verdi. "Cesareti varsa Meclis’e buyursun gelsin" diyen Biçer, "Siirt'te biliyorsunuz büyükbaş hayvanlara "Mal' deniyor. Gönderilim buradan birkaç tane mal otlasın bari orada dedik. İnsanla hayvanı ayıramıyorsa Siirt’ten mal gönderelim kendisine otlasın, o bahçenin kıymetini en çok hayvanlar bilecektir" diye konuştu.

BBC'deki belgeselden bir bölüm

Biçer,  Ağaoğlu’nun sözlerini referandum çalışmasını yürüttüğü Siirt’ten T24’e değerlendirdi. Memleketin Ağaoğlu ile zaman kaybetmeyecek kadar büyük sorunları olduğunu söyleyen Biçer, iş adamının  kadınlar için kullandığı ifadelerin anayasal suç olduğuna dikkat çekti. Biçer’in değerlendirmeleri şöyle:

"Namustan yoksun bu kişiye yanıt vermek istemedim aslında"

Siirt’teyim ben. Büyük bir ciddiyetle hayır kampanyası yürütüyoruz. Çok ciddi problemlerimiz var. Dün bombayla parçalanmış iki tane çocuğun taziyesine gittik. Bugün yine iki tane boğulmuş bir kızın cenazesine katılacağız. Ülkemiz bu kadar önemli sorunlarla boğuşurken bu 'hayır' çalışmasında sona yaklaşırken bu Ali Ağaoğlu gibi namustan yoksun, haddini bilmez, bu görgüsüz kişiye çok da cevap vermek istemedim aslında. 16 Nisan’dan sonra elbette haddini bildireceğiz ona,  bu yaptıkları yanına kar kalmayacak.

"Siirt’te büyükbaş hayvanlara ‘mal’ diyorlar;  birkaç mal gönderelim ona"

Şimdi zaten suç duyurusunda bulunduk, anayasal suç işliyor,  üstüne böyle bir şey yapmış. İstiyorsa kendisi buyursun gelsin,  cesareti varsa Meclis’e gelsin. Kendi evinde o nereden geldiği belli olmayan parayla çok güzel bir bahçesi var, Siirt’te biliyorsunuz büyükbaş hayvanlara mal diyorlar gönderilim   buradan birkaç tane mal otlasın bari orada dedik.

İnsanla hayvanı ayıramıyorsa Siirt’ten mal gönderelim kendisine otlasın, o bahçenin kıymetini en çok hayvanlar bilecektir. Ama 16’sından sonra haddini bildirilecek yanına kar kalmayacak. O ağzından çıkanı kulağı duyacak bilecek. Ülkenin bambaşka bir gündemi var Ali Ağağoğlu ile kaybedilecek bir zaman yok. Ama 16’sından sonra haddi bildirilecek. Cesareti varsa buyursun gelsin.

Sanmasın ki kendisi gibi onurdan şereften anlamayan insanlar yaşamıyor bu ülkede. Onuruna, şerefine ve emeğine sahip çıkan binlerce kadın yaşıyor bu ülkede. Onlar adına da soracağım bu hesabı. Bu yanına kar kalmayacak.

Ne olmuştu?  

BBC’nin hazırladığı belgeselde, Ali Ağaoğlu, yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in "Bunlar sizin değil mi" sorusuna, "Yok ama onları kullananlar benim malım" demişti.

Ağaoğlu'na tepki gösteren Biçer, şunları söylemişti:

"Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz."

 

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