CHP'li vekil kanun teklifi verdi; "Cumhurbaşkanı seçilmek için yükseköğrenim şartı kalksın"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite mezunu olmadığı yönündeki diploma tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli “yükseköğrenim yapma" şartının “ortaöğrenim yapma” şeklinde değiştirilmesi için kanun teklifinde bulundu.

Murat Emir teklifinin nedenine ilişkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyetiyle ilgili tartışmalara karşın çıkıp net şekilde açıklama yapamıyor. Biz de daha fazla yıpratılmaması ve Erdoğan’ın şahsında ülkemizin itibarının sarsılmaması için böyle bir teklif verdik ” dedi. CHP’li Emir, kanun değişikliğinin dışında Anayasa’nın 101’nci maddesinin de değişmesi, bunun için de diğer partilerden destek almaları gerektiğini belirterek, “Anayasa değişikliği teklifimiz için, Cumhurbaşkanını seven vicdanlı AKP’lilerin de imzalarını bekliyorum” dedi.

Emir, Kanunu’nun 6’ncı maddesindeki “Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmünün, “Kırk yaşını doldurmuş ve ortaöğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir.” şeklinde değiştirilmesini istedi.

"Vicdanlı AKP'lilerin imza vermesini bekliyorum"

CHP'li Emir, verdiği kanun değişiklik teklifinin gerekçesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Mevcut cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP ile iktidara geldiği 2002 yılının sonu itibariyle çok farklı konularla hep tartışılan bir siyasetçi olmuştur. Mersin’de tarımla ilgili sorunlarını anlatan ve “Anamızı ağlattığınız” diyen bir çiftçiye “Artistlik yapma lan, ananı da al git”; kürtaj konusunda “Yıllarca doğum kontrol mekanizmalarını kullandılar, adeta halkımızı kısırlaştırdılar”; 8 gencin hayatını kaybettiği Gezi Parkı Protestolarına ilişkin de “Üç beş çapulcunun tahriklerine pabuç bırakmayız” ve benzeri açıklamalarıyla sürekli gündemde kalmayı başaran Recep Tayyip Erdoğan, bu durumu “Gündem başkalarının elinde kalırsa olmaz. Bu tartışmalar olmazsa ben Başbakan olamam” diye de savunmuştur. Kendi iradesiyle gündeme geldiği konulara karşın istemediği ve üzüldüğü anlaşılan konular da Recep Tayyip Erdoğan’ı konuşulan bir siyasetçi yapmıştır. Bunların başında da Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyetiyle ilgili sorun gelmektedir. Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu ilk yıllardan itibaren konuşulan son günlerde de tekrar konuşulmaya başlanan “hangi okuldan mezun olduğu”, ne yazık ki her gün şehit verdiğimiz, hem içeride hem de dışarıda kritik olaylar yaşadığımız bir dönemde Ülkemizin ana gündemi haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi olan http://www.tccb.gov.tr/ ‘de Erdoğan’ın beyanına dayalı yayınlanan biyografide, 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olduğu ifade edilmesine karşın Erdoğan’ın diplomasının dört yıllık mı iki yıllık mı, hangi okuldan ve hangi bölümden mezun olduğu kamuoyunda hep konuşulmuştur. Marmara Üniversitesi tarafından yayımlanan diploması söz konusu tartışmalara son vermemiş, hatta daha da alevlendirmiştir. Üniversitenin yayımladığı diploma örneğinde bitirdiği bölümün karşısında “işletme” yazarken, Recep Tayyip Erdoğan’ın, daha önce çeşitli nedenlerle açıkladığı özgeçmişinde, öğrenim durumunu “yüksekokul” ve “Yüksek”, mesleğini de “iktisatçı” diye yazdırmış olması akılları karıştırdı. Erdoğan’ın 1987 yılındaki milletvekili adayları listesinde bu kez mesleğini “müteahhit” diye yazdırması da bu tartışmaların bir parçası olarak süregelmiştir. Erdoğan’ın olduğu belirtilen Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nden alınan diplomaya ilişkin önemli bir iddia da gündemden düşmemiştir. 1981 yılında mezun olan Erdoğan’ın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde aldığı diplomada, fakültenin dekanı olarak Prof.Dr. Ömer Faruk Batırel’in imzası bulunmasına karşın Batırel’in bu fakülteye 1982 yılında dekan olarak atandığı ortaya çıkmıştır.

Her konuda kendisini açıklama yapmak zorunda hisseden Recep Tayyip Erdoğan, nedense bu konu açıldığında hiçbir yorumda bulunmamakta ve bu konuyla ilgili sorulara yanıt verememektedir. Recep Tayyip Erdoğan’ın, ispatı çok kolay bir konuda kamuoyunun önüne net bir şekilde çıkıp tartışmalara son verecek açıklama yapmaması kamuoyunda itibarının da zedelenmesine yol açmaktadır.

21 milyon oy alarak cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin, hem iç hem de dış politikada üniversite mezunu olmadığı şeklinde tartışılması kuşkusuz kendisinin ‘ruhsal’ durumunu etkilediği gibi alacağı kararların sağlıklı olmasını da etkileyecektir. Anayasa uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini temsil eden en üst makamda bulunan Recep Tayyip Erdoğan şahsında ülkemizin itibarı da sarsılmaktadır. Türkiye’deki bazı üniversiteler ile başka ülkelerdeki üniversitelerde kendisine verilen ‘fahri doktora’ unvanları da bu tartışmaların gölgesinde kaldığı için Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sevinci’ni de kursağında bırakmaktadır. Bu nedenlerle söz konusu tartışmalara son vermek, dolayısıyla da Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ruhsal’ durumunun bu tartışmalardan etkilenmesini ve daha fazla yıpratılmasını engellemek için Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığı için öngörülen kriterlerden “Yükseköğrenim yapma” şartı “Ortaöğrenim yapma” şeklinde değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatlatacağı kesin olan bu yasa değişikliği teklifimizin, Anayasamızın 101’nci maddesine de uyumlu olması için hazırladığımız anayasa değişikliğine, Cumhurbaşkanını seven vicdanlı AKP’lilerin de imzasını beklediğimizi buradan duyurmak istiyorum.”