CHP'li vekil: AKP’li vekil beni itince çuval gibi düştüm, hayatıma kastetti, şikayetçiyim

Meclis’teki kavga sırasında 3 metrelik merdiven boşluğuna düşerek omurgasında 2 kırık oluşan CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, kendisini iten AKP’li Suat Önal’dan şikâyetçi olduğunu söyledi. Düzgün, “Birini o boşluğu görerek ittirmek öldürmeye kastetmektir, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Düzgün geceyi hastanede geçirdiğini, çok ağrısı olduğunu belirterek, “Cemil Çiçek aradı, bunların doğru olmadığını söyledi ama her zaman göz yumuyor” diye konuştu. Orhan Düzgün, “5-6 AKP’li, Manisa Milletvekilimiz Hasan Ören’e saldırıyordu. Ben de kavgayı ayırmak amacıyla araya girdim. Sırtım da onlara dönük olduğu için birinin bana hamle yaptığını görmedim. Önümdeki merdiven boşluğunu da fark etmedim, ittirilince işin doğrusu çuval gibi düştüm” dedi.

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Meclis’te önceki gece yaşanan kavga sırasında kendisini merdiven boşluğuna iten AKP Osmaniye Milletvekili Suat Önal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 3 metrelik merdiven boşluğuna düşünce omurgasında 2 kırık meydana gelen ve geceyi hastanede geçiren Düzgün, Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz’a, “Birini o boşluğu görerek ittirmek öldürmeye kastetmektir, kendisinden şikâyetçi olacağım” dedi. Düzgün, şunları söyledi:

Çuval gibi düştüm

“5-6 AKP’li, Manisa Milletvekilimiz Hasan Ören’e saldırıyordu. Ben de kavgayı ayırmak amacıyla araya girdim. Sırtım da onlara dönük olduğu için birinin bana hamle yaptığını görmedim. Önümdeki merdiven boşluğunu da fark etmedim, ittirilince işin doğrusu çuval gibi düştüm. Düştüğüm yerin yüksekliği 3-4 metre var. Çok ağrım vardı, geceyi Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdim. Omurgamda 2 kırık var, şu anda korse kullanıyorum ancak bu şekilde ayakta durabiliyorum.

Suç duyurusu yapacağım

Beni itenin yüzünü düşerken gördüm, arkadaşlara da sordum, Osmaniye milletvekiliymiş, kendisinden şikâyetçi olacağım. Çünkü birini o boşluğu görerek ittirmek öldürmeye kastetmektir, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bugün (dün) dinleneceğim, ancak daha sonraki Meclis çalışmalarına katılacağım. Endişemiz şu ki, AKP’nin bu tavrı bu tür daha çok olayların yaşanmasına sebep olacaktır. Bu görünen köy, müneccim olmaya da gerek yok. Oraya sadece kavga etmek için gönderilenler var, endişem bundan sonra daha vahim olaylarla karşılaşılması, çünkü bu havayla giderse sonuç bu olacak.”

Ülke bu yükü taşıyamaz

(İç Güvenlik Paketi’ne ilişkin) Bu Erdoğan’ın korku yasası. Bunun toplumla hiçbir ilgisi yok, Erdoğan ülkenin bu yükü taşıyamayacağını çok iyi biliyor, toplumun bir isyan aşamasında olduğunu gördüğü için de kendini korumak için bu yasayı çıkarmak istiyor. Olaydan sonra AK Parti’den beni TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başkanvekili Sadık Yakut ve Tokat Milletvekili Dilek Yüksel aradı. Cemil Bey bu işin doğru olmadığını söylüyor ama her zaman da bu işlerin olmasına göz yumuyor.”

Yumruk yedi

CHP’lilerle AKP’liler arasında önceki gece çıkan kavgada Orhan Düzgün’ü iterek, merdiven boşluğuna düşmesine neden olan Suat Önal, devam eden itişme sırasında CHP’li Hasan Ören’den bir yumruk yedi. Ören, “Yaptığı hareketten utanması gereken Suat Önal, daha öteye giderek, suratıma yumruk atmaya çalıştı. Yumruğu bana isabet etmedi. Bu bir nefsi müdafaa o sinirle yapmamam gereken bir olay içinde, kendisine bir yumruk atıyorum. Ne olur AKP milletvekilleri üzerimize gelmekten vazgeçsin” dedi.