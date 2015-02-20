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Politika

TBMM'de AKP'lilerle CHP'liler birbirine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İç Güvenlik Paketi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, CHP'li Orham Düzgün, merdivenlerden düşerek yaralandı

20 Şubat 2015 00:57

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu gece görüşmeler sırasında yine kavga çıktı.

TBMM'de İç Güvenlik Paketi görüşmeleri sırasında AKP'lilerle CHP'li vekiller yine birbirine girdi. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün Genel Kurul'un merdivenlerden düşerek yaralandı.  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu konuşmak için kürsüye geldiği esnada AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile sözlü tartıştı. Tanrıkulu’nun Mahir Ünal’ın üzerine yürümesinin ardından AKP’li milletvekilleri araya girerken, tartışmanın olduğu yere koşan CHP’li milletvekilleri ile AKP'li milletvekilleri arasında yumruklaşma ve itiş kakış yaşandı. 

CHP’li Hasan Ören’in AKP’li bir milletvekiline tekme atmasından sonra kavga büyürken, yaşanan itiş kakışta CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, stenografların arkasında bulunan merdivenlerden düştü. Orhan Düzgün Genel Kurul salonundan dışarıya çıkartılırken, Genel Kurul’da tansiyon henüz düşmedi.

Meclis'te geçtiğimiz Salı gecesi de AK Partili vekilllerle CHP ve HDP'li vekiller arasında kavga çıkmış 5 milletvekili çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

 

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