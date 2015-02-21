Başbakan Davutoğlu'nun 'orada AKP'li yoktu' dediği kavgada 18 AKP'li çıktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaşanan ve CHP Tokat milletvekili Orhan Düzgün’ün merdivenlerde düşerek yaralanması ile sonuçlanan kavgaya ilişkin olarak, "Ortada hiçbir AKP'li yoktu" dediği anın haber ajanslarından geçen fotoğraflarında tam 18 AKP'li milletvekilinin olduğu görülüyor.

İşte, İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde çekilen fotoğraf ve orada bulunan AKP’li vekiller:

Osmaniye Milletvekili Suat Önal, İzmir Milletvekili Aydın Şengür, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Ordu Milletvekili İhsan Şener, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Şanlıurfa milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Düzce Milletvekili Osman Çakır, İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz.

'Davutoğlu: Bir CHP'li başka CHP'liyi tutmak için merdivenden düştü, ortada hiçbir AKP'li yok'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaşanan ve CHP’li Orhan Düzgün’ün merdivenlerde düşerek yaralanması ile sonuçlaran kavga ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu “Dünkü olayda, bir başka CHP’liyi tutmak için merdivenden düştü. Ortada hiçbir AK Partili yok. Bu tür teatral anlamda bir tutumla TBMM’nin itibarını zedelemeye dönük faaliyetler Meclis adabına da yeminin ruhuna da aykırı. HDP’liler, şehirlerde uyguladıkları terörü şimdi de Meclis’te uygulamaya çalışıyorlar. Diğerleri de HDP’nin peşine takılıp, aynı şiddeti taşımak istiyorlar. Ne zaman yasaya geçilecekse o anlamda anlaşmış şekilde üçü harekete geçiyor. Milletimiz bunu görüyor. Ama AKP grubu olarak arkadaşlarımla temas halindeyim, gerekli talimatları verdim. Tahriklere kapılmayacaklar. Ama bu yasa ülkenin huzuru, uyuşturucuyla mücadele konusunda adım atılmasını ön gören yasa, öyle veya böyle Meclis’ten geçecek” diye konuştu.