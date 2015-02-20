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Davutoğlu'ndan Meclis'teki o düşme fotoğrafı hakkında açıklama

'Şiddet ve kavga çıkarıyorlar. Sonra da Ak Parti'yi suçluyorlar'

20 Şubat 2015 16:41

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis'te iç güvenlik paketinin görüşmeleri sırasında dün akşam çıkan kavga hakkında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, ''CHP'li dünkü olayda, bir başka CHP'liyi tutmak için merdivenden düştü. Ortada hiçbir AK Partili yok'' dedi.

Başbakan Davutoğlu, Sivas'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şiddet ve kavga çıkarıyorlar. Sonra da Ak Parti'yi suçluyorlar. Bu yasanın geçmesini isteyen kim AK Parti. AK Parti niçin Meclis'te şiddet uygulasın da bu yasaların geçmesine engel olacak ortamın doğmasına sebebiyet versin? Bu yasayı engellemek için Meclis'i dahi şiddet ortamına dönüştürenler halk önünde hesap veremezler.

Hepsi birden molotof kokteyli savunuyorlar. Bunlar molotofçu koalisyon, molotof koalisyonu. Bunların karşısında da AK Parti grubu var.

Gerekirse sabaha kadar oturumlar sürer ama bir daha bu ülkede molotof kokteyliyle yanmış genç kızlar görmek istemiyoruz. Bir daha maskelerle, ortalığı kavuran vandallara izin vermeyeceğiz.

Dünkü olayda, bir başka CHP'liyi tutmak için merdivenden düştü. Ortada hiçbir AK Partili yok. Bu tür teatral anlamda bir tutumla TBMM'nin itibarını zedelemeye dönük faaliyetler Meclis adabına da yeminin ruhuna da aykırı.

HDP'liler, şehirlerde uyguladıkları terörü şimdi de Meclis'te uygulamaya çalışıyorlar. Diğerleri de HDP'nin peşine takılıp, aynı şiddeti taşımak istiyorlar.

Ne zaman yasaya geçilecekse o anlamda anlaşmış şekilde üçü harekete geçiyor. Milletimiz bunu görüyor. Ama AK Parti grubu olarak arkadaşlarımla temas halindeyim, gerekli talimatları verdim. Tahriklere kapılmayacaklar. Ama bu yasa ülkenin huzuru, uyuşturucuyla mücadele konusunda adım atılmasını ön gören yasa, öyle veya böyle Meclis'ten geçecek.

 

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