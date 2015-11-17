CHP'li Umut Oran'dan İnce'ye destek: Bu kurultay artık olağanüstü değil kaçınılmaz kurultaydır

CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin seçimli olağanüstü kurultay için 595 imzaya ulaşma çabalarına CHP’li Umut Oran’dan destek geldi. Oran, Kurultay delegelerine gönderdiği mektupta, “Bu kurultay artık olağanüstü değil kaçınılmaz kurultaydır. Cesur bir adım atın ve umutlu bir CHP için imza vererek değişimin parçası olun” dedi.

Umut Oran’ın, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerine hitaben “Sevgili yol arkadaşlarım” dediği tek sayfalık mektupta, “‘%25 doğal sınırımızdır!’, ‘Zaten iktidar olamayız ki!’, ‘Bu halk bu kadar oy veriyor!’ sözlerine karşı ‘Hayır! Başarısızlık kader değildir!’ diyerek ayağa kalktınız” dedi. Oran mektubunda, “AKP’yi yenip milleti kurtarmak isteyen sizsiniz, boyun eğmeyenleri yenip günü kurtarmak isteyenler onlar… Artık tartışmasız ortada her şey; iktidar isteyen sizsiniz, koltuk isteyen onlar” dedi.

Umut Oran’ın, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerine yazdığı tek sayfalık mektup şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu kurultay delegeleri,

Sevgili yol arkadaşlarım,

Evlatlarının ve ülkenin geleceği için sıra neferi olan sizler; başlattığınız değişim hareketiyle umutları yeşerttiniz.

“%25 doğal sınırımızdır!”, “Zaten iktidar olamayız ki!”, “Bu halk bu kadar oy veriyor!” sözlerine karşı “Hayır! Başarısızlık kader değildir!” diyerek ayağa kalktınız.

“İktidar sizin neyinize!”, “3.5 senedir yapmadığımız kurultayı da yapacağız işte!”, “Oyumuz da binde 6 arttı zaten!” diyenlere karşı “Emek verdik! İktidar olmak hakkımız!” diyerek bir araya toplandınız.

Ve şimdi, ilk imzanın atıldığı günden beri dalga dalga büyüyorsunuz; her türlü baskıya, hukuksuzluğa rağmen boyun eğmeyerek bir abide gibi yükseliyorsunuz. Sizler doğru durdukça eğriler de belli oluyor. Siz haktan yana, haklıdan yana durdukça haksızlar, yetersizler de kendini belli ediyor.

Bilin ki hak yolu sizindir; birlik yolu sizindir; gönüller sizden yana, doğruluk sizinledir.

Onlarsa bahaneler dışında tutunacak dalı kalmamış olanlardır. “Ama”sız cümle kuramayan, görmesi gerekirken göremeyen, bilmesi gerekirken bilemeyen, önlem alması gerekirken alamayan, üstüne üstlük yanlışta ısrar edenlerdir.

Artık tartışmasız ortada her şey; iktidar isteyen sizsiniz, koltuk isteyen onlar.

Ülkeyi düşünen sizsiniz, kendilerini düşünen onlar.

AKP’yi yenip milleti kurtarmak isteyen sizsiniz, boyun eğmeyenleri yenip günü kurtarmak isteyenler onlar.

Sadece kendilerinin çok çalıştığını, hatta ‘CHP örgütü olmazsa, kapatılırsa oyumuz artar’ diyebilecek kadar ileri gittiler. Sabahlara kadar seçim sandıklarını beklediğinizi, çocuklarınızı ihmal edip tek bir oyun peşinde koştuğunuzu, bir köyden öbürüne direksiyon sallarken çektiğiniz acıları çok çabuk unuttular. Sizlerin bu onurlu mücadelenize rağmen, kurduğu ekibin üretkenliğinden de sorumlu olan liderin ve partideki koltuk sahiplerinin çıkıp ‘ama ben çok çalıştım’ demesi anlamsızdır çünkü ürettikleri bahanelerle “Bal Yapmayan Arı”dan farkları kalmamaktadır. Onlar görmese de sizin verdiğiniz mücadeleyi, ödediğiniz bedelleri ve gösterdiğiniz fedakârlıkları ben biliyorum.

Bu yüzden ha gayret! Az kaldı yoldaşlar. Altı seçim kaybedip her şey olağanmış gibi davranabileceklerini, hiçbir seçimden ders almadıkları halde 7. kez seçime girmek için sizleri yok sayabileceklerini sananlara CHP’lilerin asla “yanlıştan” yana olmayacaklarını göstermek için çok az kaldı!

Bir hafta sonra yepyeni bir gün doğacak! Yaklaşık bir hafta sonra AKP’yi yerle bir edip CHP bayrağını yükseltecek olağanüstü ve kaçınılmaz kurultayın ilk adımı geçilmiş olacak.

Bu kurultay artık olağanüstü değil kaçınılmaz kurultaydır. Cesur bir adım atın ve umutlu bir CHP için imza vererek değişimin parçası olun.