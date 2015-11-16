T24 LogoT24 Logo
Politika

Muharrem İnce 'olağanüstü kurultay' için yeterli imzaya ulaşabilecek mi?

CHP kulislerinde şimdiye kadar 400 imza toplayan İnce'nin yeterli sayıya ulaşamayacağı konuşuluyor

16 Kasım 2015 19:05

CHP’de, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ‘seçimli olağanüstü’ kurultay için TBMM’den 10 Kasım’da başlattığı imza girişimi sıkıntıda. Bir haftalık sürede seçimli kurultay için gerekli olan 595 imzaya ulaşılamadı. 25 Kasım’a kadar süresi bulunan İnce'nin imzacılarının 400 civarında olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Ocak ayında yapılacak olağan kurultaya tarihi nedeniyle yeterli imzanın bulunamayacağı ifade ediliyor.

CHP’de Muharrem İnce’nin dışında Mustafa Balbay ve Umut Oran da genel başkan adayları arasında. Parti içinde olağan kurultayda genel başkanın seçilmesi yönünde ağırlıklı bir görüş var. CHP’lilerin bir bölümü kurultayda kadınlara, gençlere daha çok yer açan MYK’nin PM tarafından belirlenmesini öngören bir tüzük değişikliği istiyor.

42 eski il başkanın yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il ve Yalova belediye başkanları ile Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Tekirdağ Milletvekili ve idare amiri Emre Köprülü de CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan İnce’ye açık destek veren isimler arasında yer aldı.

Muharrem İnce’ye yakın isimler, olağanüstü kurultayda ısrar edilmesini, “Ocak veya Şubat ayı içinde yapılacak olan olağan kurultayda mevcut delege yapısı tamamen değişecek. Bu durumda yönetim il ve ilçe delege seçimlerine müdahale edecek. Bu nedenle olağanüstü kurultay istiyoruz” şeklinde değerlendirdi.

ETİKETLER

chpmuharrem inceolağanüstü kurultayolağan kurultayseçimgenel başkanhülya karabağlı

İlgili Haberler

Muharrem İnce de CHP genel başkanlığına talip olduğunu açıkladı

"Önümüze başkanlık referandumu gelirse, Erdoğan, 6 kez yendiği CHP'yi yine yenecektir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24