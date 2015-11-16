Muharrem İnce 'olağanüstü kurultay' için yeterli imzaya ulaşabilecek mi?

CHP’de, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ‘seçimli olağanüstü’ kurultay için TBMM’den 10 Kasım’da başlattığı imza girişimi sıkıntıda. Bir haftalık sürede seçimli kurultay için gerekli olan 595 imzaya ulaşılamadı. 25 Kasım’a kadar süresi bulunan İnce'nin imzacılarının 400 civarında olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Ocak ayında yapılacak olağan kurultaya tarihi nedeniyle yeterli imzanın bulunamayacağı ifade ediliyor.

CHP’de Muharrem İnce’nin dışında Mustafa Balbay ve Umut Oran da genel başkan adayları arasında. Parti içinde olağan kurultayda genel başkanın seçilmesi yönünde ağırlıklı bir görüş var. CHP’lilerin bir bölümü kurultayda kadınlara, gençlere daha çok yer açan MYK’nin PM tarafından belirlenmesini öngören bir tüzük değişikliği istiyor.

42 eski il başkanın yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il ve Yalova belediye başkanları ile Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Tekirdağ Milletvekili ve idare amiri Emre Köprülü de CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan İnce’ye açık destek veren isimler arasında yer aldı.

Muharrem İnce’ye yakın isimler, olağanüstü kurultayda ısrar edilmesini, “Ocak veya Şubat ayı içinde yapılacak olan olağan kurultayda mevcut delege yapısı tamamen değişecek. Bu durumda yönetim il ve ilçe delege seçimlerine müdahale edecek. Bu nedenle olağanüstü kurultay istiyoruz” şeklinde değerlendirdi.