Muharrem İnce de CHP genel başkanlığına talip olduğunu açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın ardından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de CHP genel başkanlığı için adaylığa talip olduğunu açıkladı. Ancak İnce, aday olabilmesi için delegelerden yeterli oy toplanabilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun gerçekleşmesi durumunda resmen aday olabileceğini belirtti.

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen İnce, "6 seçimde başarılı olamamış bir CHP var. 7'nci seçimde bunun başarılı olabileceğini söyleyen bir Allah'ın kulu var mı? Başkanlık referandumu gelirse CHP bir kez daha yenilecektir" dedi. "Önce Muhalefetin değişmeye ihtiyacı var" diyen İnce, "Ortada başarısızlık varsa çıkıp kendisini seçenlere hesabını verecek. Sizi bu delegeler seçti, toplayın olağanüstü kurultayı gelin hesabınızı verin" çağrısı yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletvekilleri arkadaşlarımla birlikte bu güven vermeyen, umut olamayan, ışık olamayan, gönüllere giremeyen CHP'nin çıkışı için buradayız. Ekonomide bir orta gelir tuzağı vardır. Türkiye orta gelir tuzağına yakalanmış bir ülkedir. Türkiye bunu aşamıyor. Türkiye, ekonomisini üretime dayandırmazsa orta gelir tuzağından kurtulamayacaktır. CHP'de orta oy tuzağına takılmıştır.

Hiç kimse bizim projelerimizle ilgili eleştirilerde bulunmadı. Herkes asgari ücretin yükseltilmesini doğru buldu, emekliye iki maaş ikramiyeyi doğru buldu. Projeleriniz çok güzel dediler ama oy vermediler. Çünkü inandırıcılıkla ilgili bir sıkıntısı var CHP'nin. CHP'nin yönetimi risk almasını bilen bir yönetim olmalıdır. Büyük bir uzlaşmayı sağlamalıdır. Olağanüstü koşulları yönetebilme becerisi olmalıdır. Seçimlerden hemen sonra genel başkan seçimlerde başarının iktidar olmak olduğunu söyledi. Daha ilginç bir şey vardı. Olağanüstü bir durum vardı iktidar olamadık dedi. Lider olağanüstü durumları selametle geçen kişidir. Olağanüstü koşulları yönetebilen bir kişi liderdir. Peki, 1 Kasım öncesi olağanüstü koşullar vardı, şimdi daha olağanüstü koşullar var.

Değerli basın mensupları, Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. 6 seçimde başarılı olamamış bir CHP. 7.seçimde başarılı olabileceğini söyleyen var mı? Ne yapacak da CHP 2019'daki 3 büyük seçimden başarı ile çıkacak? Kim burada bir başarı şansı görüyor? Hatta önümüze referandum gelirse, Erdoğan, 6 kez yendiği CHP'yi yine yenecektir.

Vakti gelmiştir, herkesi ciddi olmaya davet ediyorum. Bu olay Muharrem İnce'nin genel başkan olma isteği değildir. Önümüzde büyük belalar var, bu yönetim bu belaları atlatamaz ve bu belalardan Türkiye'yi kurtaramaz diyorum. Söz vicdanların, sokağın olmalıdır. Bu karanlık ortamda tek umut CHP'dir. Peki, bu yenilenmeyi nasıl sağlayacağız? Kurultay veya olağanüstü bir kurultayla. Neden olağanüstü kurultay istiyoruz bunu açıklamak istiyorum. Şundan dolayı 42 il başkanımızı haklı buluyoruz. 1 Kasım'da seçim vardı. Seçimden 15 gün önce Hakkari'deki oyumuz yüzde 1. Hangi telaş sandıktaki oyu artırmak varken, il kongresi yapıyorsunuz? Seçime 21 gün kala Karaman'da niye il kongresi yapıyorsunuz? Bu telaş neden? Böyle bir yapı olamaz. Seçmeni ikna etmek önemlidir, delegeyi değil.

Kendinizi seçen delegelere neden güvenmiyorsunuz?

Orada oturabilirsiniz ama işe yaramaz. Türkiye’nin sorunlarını çözemezsiniz. Sadece istikşafi yaparsınız. Derdimiz istikşafi değil.

Olağanüstü koşullardan başarılı çıkan bir CHP istiyoruz. Bizim kaybımız ülke. Bazılarının kaybı koltuk olabilir.

Bu ülkede Atatürkçüler kendini yenilmiş hissediyor.

"Hükümete benzeyen bir CHP anlayışı olamaz"

Ankara’da bomba patlıyor, hükümet üstüne alınmıyor. Hükümete benzeyen bir CHP anlayışı olamaz. Ortada başarısızlık varsa çıkıp kendisini seçenlere hesabını verecek. Sizi bu delegeler seçti, toplayın olağanüstü kurultayı gelin hesabınızı verin.

Amasız bir CHP istiyoruz. Ama yok. Tavır koyacak bir CHP istiyoruz. PKK terör örgütüdür nokta. Aması falan yok. Laikliği savunamaz olduk bugün. Amasız bir laiklik savunması

Yunanistan’da PASOK’a bakın geleceğimizi görün. PASOK’un haline düşmek istemiyorsak bugünden önlem almalıyız. Türkiye ayrışıyor. Golü atan futbolcunun nesebini sorgulayan bir ülke olabilir mi? Bir ülkenin ortasında Kırşehir’de kitabevi yakılıyorsa ve CHP hala umut olamıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Herkesi ciddi olmaya davet ediyorum. Bir an önce CHP’nin olağanüstü kurultayının toplanmasının doğru olacağını düşünüyorum. Sorumlular hesap versin. Olağan kurultayımızı da bir haftaya yayalım.

"Aday olunmaz, aday gösterilir"

CHP kurultaylarında aday olunmaz, aday gösterilir.

Gerekli imza sayısını bulan kişi aday olur. İddia sahibi bir adayım.

Ben adayım diye bir şey yoktur CHP’nin tüzüğünde.

Delege arkadaşlarım bana bu şansı verirlerse...

Benden başka adı geçen arkadaşlar var.

Onlara da haksızlık etmek istemem.

Onlara da başarılar dilerim.

Doğrusu şudur imzaya gerek olmamasıdır.

Doğrusu olağanüstü kurultayın toplanmasıdır.

Yenilik lazım partiye... Biz şu kadar imza toplarız yarışı içinde değiliz

Sayın Genel Başkan ‘Madem isteğiniz var topluyorum kurultayı’ derse imza toplamaktan vazgeçeriz.

Dediğimiz genel başkanı hırpalamak değil çözüm üretmek.

"Sabaha kadar ağlayan il başkanıyım"

Partinin baraja takıldığı gece sabaha kadar ağlayan il başkanıyım. Sizce ben bu partiden gider miyim? Ben misafir değilim ki gideyim. Yaşamımın bir parçası...

Bugün İstanbul’un bir ilçesinde bir belediye başkanı masa başında delege yazıyor. Hiç sandık koymadan oturuyorlar delege yazıyorlar. Böyle bir yapıdan başarı çıkmaz. Bu mevcut delegeler genel başkanı iki kez seçmiş bana daha az oy vermişler. Ben güveniyorum.