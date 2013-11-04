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CHP'li Umut Oran’dan Başbakan’a: Ahlak polisi İran gibi ev mi basacak?

Oran, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde Başbakan’a, ‘Vali Bey’e ne talimat verdiniz?’ diye sordu

04 Kasım 2013 20:46

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, kız-erkek üniversite öğrencisinin aynı evde kalamayacağını söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Ahlak polisleri İran’daki gibi ev mi basacak?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Başbakanın “‘Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak” sözlerine yer verdi.  Bu sözlerle ilgili Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

Vali ne denetimi yapacak?

- Sözünü ettiğiniz denetim, bireysel hak ve özgürlükler bağlamında anayasaya ve AİHS’ye aykırı değil midir?

- Denizli Valisi’ne bu konuyla ilgili hangi talimatı verdiniz?

Ahlak polisi İran’daki gibi ev mi basacak?

- Bu ‘bir şekilde denetim’ nasıl yapılacak, emniyet müdürlüklerindeki ahlak bürosu polisleri ev baskınları mı yapacaklar?

- Yapılmasını istediğiniz denetim modeli, İran’daki ahlak polislerinin elbise, etek boyu, saç gibi yaşam biçimini kontrole varan uygulamaları mıdır?

Yaşam biçimi dayatması değil mi?

- Bu tür denetimlerin belirli bir yaşam biçimini dayatmaya yönelik olduğu yönündeki eleştirilerin gerçeklik payı nedir?

- Üniversite öğrencilerinin anne-babaları çocuklarını yeterince kontrol etmiyor mu? Hükümet anne-babalardan daha iyi bir şekilde mi çocuklarını kontrol edebilecek?

- Yasalar karşısında 18 yaş ve üzerindeki bireyler yetişkin ve dolayısıyla doğruyu-yanlışı ayırt etme kabiliyeti olan insanlar değiller midir?

Muhafazakar olmayan demokrat yapıya uygun mu?

- Kızlı-erkekli öğrencilerin aynı evde kalması veya zaman zaman buluşması, ders çalışması, sohbet etmesinin sakıncası nedir?

- Konuşmanızdaki ‘muhafazakar demokrat yapı ‘ ile neyi kastediyorsunuz? Kızlı-erkekli öğrencilerin aynı evde kalması ‘muhafazakar’ olmayan demokrat yapıya uygun mudur?

 

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