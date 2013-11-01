Samsun'da 'Gezi'ye katılan öğrenciler yurttan atıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (Yurt-Kur) bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarının Taksim Gezi Parkı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yurttan atıldıkları belirtildi. Yurt-Kur Samsun Bölge Müdürü İsmail Kasapoğlu da olayı doğruladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre geçen 1 Haziran tarihinde İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelen olaylarla İlgili, olayları protesto etmek amacıyla Samsun'daki gösteri yürüyüşünde bulunup, 'görevli memura mukavemet, direnme ve yaralama, kamu malına zarar verme' suçlarından Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde okuyan bazı öğrencilerin süseriz olarak Yurt-Kur'a ait yurttan çıkarılıdı.

Karar, öğrencilere geçen 25 Ekim'de tebliğ edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi D.B., Gezi Parkı protestosuna katıldığı için yurttan atıldığını belirterek "Karar belgesi geçtiğimiz hafta bana ulaştı. Önceki gün Genel Müdürlü'ğe itirzımı yaptım. Bunun dışında cezanın iptali için yargı yoluna da gideceğim" dedi.

Yurt- Kur Samsun Bölge Müdürü İsmail Kasapoğlu da olayı doğrulayarak, "Konuyla ilgili muhtemelen Bakan Bey açıklama yapacak" diye konuştu.

'Türkiye genelinde 600 kişi atılacak'

82 üniversitelinin atıldığı yurdun müdürü, “Gezi eylemlerine katıldığınız için atılacaksınız. Samsun’da 82 kişi, Türkiye genelinde 600 kişi yurttan atılacak” demiş ve tüm bunlar basına yansımıştı.