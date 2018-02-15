CHP'li Tezcan'dan AKP'li Külünk'ün Kılıçdaroğlu hakkındaki iddiasına yanıt: Ciddiye alınacak biri değil

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki, "Kılıçdaroğlu'nun ömrü çok uzun değil, yerine birini hazırlıyorlar!" iddiasına yanıt veren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Metin Külünk'ün sözleri ve kendisi ciddiye alınacak biri değil. Cevap vermeye gerek duymuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultayın ardından oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan şu açıklamada bulundu:

"Tek adam ittifakı ülkeyi yönetmez"

Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) eş başkanının başında olduğu ittifak, Türkiye'yi bölme ittifakıdır, tek adam ittifakıdır. Demokrasi, adalet ve huzur ittifakının temsilcisi biziz. Demokrasi isteyenlerin sözcüsü olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek adam ittifakı ülkeyi yönetemez. Milleti bölüyorlar. İdeolojik temelleri BOP Eş Başkanlığına dayandığı için milleti bölüyorlar. Kendinden olmayan herkesi terörist diye yaftalıyorlar. Terör ve destekçisi arıyorlarsa aynaya bakacaklar.

"Hiçbir CHP üyesi şehide 'kelle' dememiştir"

Salih Müslim'i devlet protokolüyle ağırladınız. Komedi gibi bir şey. Terör örgütleriyle iş tutanların oyunu böyle bozulur. Şimdi hedef göstermeye başladı. Milletvekillerimizi, PM üyelerimizi hedef gösteriyorlar. Daha şehitlerimize "Kelle" dediğinin hesabını vermedin. FETÖ'yü kozmik odaya sokmanın hesabını vermedin. Bu hesapların hiçbirisini vermeyeceksin, ondan sonrada şehitlerimizi istismar edeceksin. Hiçbir CHP'linin şehitlerle ilgili olumsuz bir düşüncesi olmamıştır. Hiçbir CHP'li şehide "Kelle" dememiştir. Bu riyakarlık senin etrafındaki bir kesimi belki mutlu edebilir. Sayın Erdoğan, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz konuşuyorsunuz. Sosyal medyada başlıyorlar, "asın, kesin, vurun" diye. Siz iktidar eliyle bunu yapma hakkına sahip misiniz? Oturun bir düşünün.

Man Adası belgeleri

Geçen hafta Man Adası Belgeleri'yle ilgili önemli bir adım atıldı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu belgeler sahte dediler. Savcılık Halk Bankası'ndan ve ilgili bankalardan bu belgeleri sordu ve bu belgelerin gerçek olduğunu savcılık tespit etti. Hani sahteydi? Sahte olan bir şey varsa o da Erdoğan'ın söyledikleridir? Şimdi Erdoğan'a iki tane görev düşüyor. Erdoğan'ın İstifa etmesi gerekiyor.

Metin Külünk'ün iddiası

TIKLAYIN - AKP'li Metin Külünk: Kılıçdaroğlu'nun ömrü çok uzun değil, yerine birini hazırlıyorlar!

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün "CHP’nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum" sözlerine ilişkin, "Metin Külünk'ün sözleri ve kendisi ciddiye alınacak biri değil. Cevap vermeye gerek duymuyoruz" diye konuştu.