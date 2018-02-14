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Politika

AKP'li Metin Külünk: Kılıçdaroğlu'nun ömrü çok uzun değil, yerine birini hazırlıyorlar!

"İstanbul il Kongresi, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonrasına hazırlıktır"

14 Şubat 2018 13:50

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP Genel Başkaknı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevindeki ömrünün çok uzun olmadığını iddia ederek, “Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum” dedi.

Son dönemdeki ortaya attığı iddialarla gündeme gelen AKP'li Külünk, önceki gün CNN Türk’te Şirin Payzın’ın programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu hakkında, “Muharrem İnce seçilseydi, Cumhuriyet Halk Partisi başka bir çizgide durucaktı” diyen Külünk şu ifadeyi kullandı:

”CHP’nin tabanını tepe yönetiminde ayırıyorum. CHP’nin tabanı vatancıdır, devletçidir. Devletin bekası sözkonusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak ‘Ben de onunla bir arada olabilirim’ der ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir. CHP’nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il Kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonrasına hazırlıktır.”

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