CHP'li Tekin'den Erdoğan'a: Utanmıyor musunuz bu maskaralıkları yapmaya?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Balyoz' davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan, ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaret etmesini eleştirdi. Tekin, "Sayın Başbakan şimdi bir nezaket şeyi içerisine girmiş. Sayın Başbakan utanmıyor musunuz bu maskaralıkları yapmaya? Avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatırmış. Sayın Başbakan da gazetecilerle ağlaşıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, bir dizi ziyarette bulunmak ve stat temeli atma törenine katılmak üzere Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne geldi. Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen ve partililer tarafından karşılanan Tekin, Perşembe Pazarı’nda ve ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi. Tekin ardından Kum mevkiinde yapımına başlanan 5 bin kişilik Manavgat Stadı’nın temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Tekin’in hedefinde AKP hükümeti vardı. Yeni Büyükşehir Yasası’nın eleştiren Tekin, "Onlarca belediyeyi bir gece yarısı operasyonu ile kapattılar. Millet iradesiyle seçilen bir tek muhtarlıklar var. Muhtarlıkların tamamını kapattılar" dedi. Konuşmasında 2B arazilerinin satışına da yer veren Tekin, arazileri satmak yerine kullanıcılarına verilmesi çağrısı yaptı.

CHP’li belediyelere baskı yapıyorlar

İktidarın CHP’li belediyeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını kaydeden Tekin, "Bir belediye başkanını ancak millet sorgulayabilir. Millet getirir, millet götürür. Siz ne yapıyorsunuz CHP’li belediyelere baskı yapacağız. CHP’li belediyelere baskı yapsanız bir şey çıkaramazsınız. Onlar da biliyor CHP’li belediyelere baskı yapınca bir şey çıkmayacağını ama onların maksadı başka. Onlar baskı yaparak hizmeti nasıl geciktirebilirizin içindeler. İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i 16 ay mahrum bıraktılar" dedi.

Başbakan Erdoğan’ın dinlenmesine ilişkin soru önergesi verdiğini de hatırlatan Tekin, "Ana muhalefet lideri 3 ay önce çıktı ve dedi ki ’Biz dinleniyoruz. Arkadaşlarımız takip ediliyor. Ancak Başbakanın kılı kıpırdamadı. Sayın Kılıçdaroğlu ihale almıyor, ihale vermiyor. Kirli işlerin içinde olmaz. Onu dinlemek zaman kaybıdır sizin için" dedi.

Başbakan gazetecileri aşağılıyor

Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Balyoz’ davasında tahliye olan emekli Orgeneral Ergin Saygun’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmesini de eleştiren Gürsel Tekin, şöyle dedi:

"Onlarca insanı zindana attılar. Sayın Başbakan şimdi bir nezaket şeyi içerisine girmiş. Bir generali ziyaret etmiş. Doktor raporları vardı bunlarla ilgili. O gün sizin kulaklarınız sağırdı sayın Başbakan. Sayın Başbakan utanmıyor musunuz bu maskaralıkları yapmaya. Efendim yarın savaşa girersek ordu komutanı yokmuş. Kim yönetiyor kardeşim bu ülkeyi. Avukatın düşkünü, derdini mübaşire anlatırmış. Sayın Başbakan da gazetecilerle ağlaşıyor."

Hayvancılık bitti

Tekin konuşmasının ardından Manavgat Stadı’nın temelini attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, daha sonra Serik İlçesi’ne geçti. Evrenpaşa Mahallesi’nde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet Tekin, tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de çiftçinin kan ağladığını söyledi. Türkiye’de hayvancılığın bittiğini savunan Tekin, "Dönercileri görüyoruz. Bütün dönerciler tavukla dönüyor. Yani tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ülkede dönerler tavukla dönüyorsa gelmiş olduğumuz noktayı hepinizin vicdanına sunuyorum. Tarım ülkesi Türkiye’de meyve, sebze gibi gıda ürünlerinin yüzde 20’sini ithal ediyoruz, samanı ithal ediyoruz" dedi.