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Ergin ailesine Başbakan'dan telefon

Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine karar verilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun'u arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

08 Şubat 2013 15:57

"Balyoz Planı" davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun babasının yoğun bakımdan çıkmasını beklerken sürpriz bir telefon aldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun diledi.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine karar verilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun'u arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yağız Şenkal'ın ntvmsnbc'deki haberine göre, Ece Saygun'a "Acil şifalar" dileyen Erdoğan, daha sonra hastane yönetimini arayarak da bilgi aradı.

Başbakan'dan sonra Ece Saygun'u Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel de aradı.

Ece Saygun sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini verdi.

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