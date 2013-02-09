Başbakan, Müslüm Gürses ve Ergin Saygun'u ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Müslüm Gürses ve işadamı Enver Ören'i ziyaret ettikten sonra, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hastanede tedavisi devam eden emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaret etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kalp ameliyat olan emekli Orgeneral Ergin Saygun'u, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde ziyaret etti.

Balyoz davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Saygun, önceki gün 8 buçuk saat süren açık kalp ameliyatı olmuş ve ameliyatın hemen ardından tahliye haberi gelmişti.

Erdoğan'ı hastanede Saygun'un oğlu Tolga ve kızı Ece Saygun karşıladı. Başbakan dün de Ece Saygun'u arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

Bu arada Saygun'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı'ndan telefon



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün telefonla Saygun ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



Gürses ve Ören'e ziyaret



Başbakan Erdoğan'ın, Saygun'dan önceki ziyaret adresi Kasım ayında by-pass ameliyatı geçiren, sonrasında karaciğer ve böbrek yetmezliği sorunuyla yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen sanatçı Müslüm Gürses'ti.

Öğle saatlerinde Üsküdar'daki konutundan ayrılan Başbakan Erdoğan Müslüm Gürses'in tedavi gördüğü Şişli'deki özel bir hastaneye geldi.

Kapıda karşılanan Erdoğan, daha sonra ziyaret için hastane binasına geçti.

Başbakan'ın ziyaret ettiği isimler arasında, 10 gün önce beyin kanaması geçiren ve Gürses ile aynı hastanede tedavisi süren işadamı Enver Ören de vardı.

Yaklaşık 40 dakika süren ziyaret sonrası çıkışta kısa bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, ''Tedavi süreci devam ediyor. Bize düşen onlara dua etmek. Rabbimden şifalar diliyoruz. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar'' dedi.



Gül'den 'geçmiş olsun' mesajı



Dün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı Müslüm Gürses'e geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Koray Ertaş, Gül'ün talimatı üzerine Gürses'in eşi Muhterem Nur'u aramıştı.

Cumhurbaşkanı Gül'ün ''geçmiş olsun'' dileğini ileten Ertaş, Gürses'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri alıp, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sormuştu.



'Artık ümidim kesildi'



Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Ümidim kesildi. Doktorlar durumunu aydınlık görmüyorlar. 3 aydır yatakta, her tarafı yara içinde. Giderken dönüp arkasına öyle bir baktı ki, bir daha dönemeyecek dedim. Eğer geri dönerse bu bir mucize olur. Durumu kötüye gidiyor. Artık ümit kesildi'' demişti.



Gürses'in doktorundan açıklama



Kardiyoloji Uzmanı Deniz Şener, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Müslüm Gürses için ümitsiz olmadıklarını belirterek, ''Aile fertlerinin ümitsizliğe kapılmış olmasını hoş görüyoruz ama biz böyle bir düşüncede değiliz'' demişti.

Deniz Şener, yaptığı açıklamada, geçirdiği by-pass ameliyatının ardından, akciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan ve halen tedavisine devam edilen sanatçının sağlık durumunda "dalgalanma" olduğunu ancak Gürses'in durumunun şu an iyiye gittiğini belirtmişti.

Tedavide başarı şansının yüksek olduğunu dile getiren Şener, ''Başarıyla tedavi edilebilir bir durumdur. Bizim endişe ettiğimiz, vücut direnci düştüğü için ortaya çıkan sorunlar. Biz bu sorunla da başa çıkacağımızı ve bunun düzeleceğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.



Menajerinden 'enfeksiyon kaptı' iddiası



Sanatçının menajeri Nevzat Takmaz, yılbaşı gecesi odasında yapılan sazlı eğlence nedeniyle Gürses'in enfeksiyon kaptığı iddialarını hatırlatarak, yılbaşından 2 gün önce, hastalar için hastanede eğlence düzenlendiğini, iki kemancının doktorlarının bilgisi dahilinde Gürses'in odasına girdiğini anlatmıştı.

Gürses için ''enfeksiyon kaptı'' denilince kendisinin de bu ihtimali dillendirdiğini söyleyen Takmaz, şöyle konuşmuştu:

''Yanlış anlaşılma var. Bizim de kabahatimiz oldu. 3 aydır buradayım, doktorlardan detaylı bilgi alabilirdim. 'Enfeksiyon' dediler. Böyle bir şeyi ihtimal üzerine konuştuk.

Bize özel yapılmış bir organizasyon değil. Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez hocamız elinden geleni yaptığı için sazları alıp bir sürpriz yapmak istedi. Hatta Müslüm ağabeyin şarkısını çalarak, odaya girdiler ki ağabeyim de çok sevindi buna. Güzel bir şeydi. Biz ihtimal üzerine konuştuk, farklı yansıttılar. Ben de üzüldüm, hastanedeki insanlar da yönetim de çok üzüldü. Organizasyon Müslüm Bey'e yapılmış bir organizasyon değildi.''