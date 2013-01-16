CHP'li Tekin: 30 yıldır bir göz ağlarken, bir göz gülmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "30 yıldır bir göz ağlarken bir göz gülmez yeter artık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Paris'te öldürülen PKK'lı üç kadının Türkiye'deki cenaze törenlerinde provokasyon olmayacağını tahmin ettiğini söyledi. Tekin, "Önce toplum önlem almalı sonra devlet. 30 yıldır bir göz ağlarken bir göz gülmez, yeter artık" dedi. Tekin, Şişli Belediye Başkanı Musatafa Sarıgül'ün de CHP'ye gelip gelmeme konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi.

Metin Özdemir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Ankara'nın Polatlı İlçesi'ne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partililerle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra parti binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'nin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden başka bir amacının olmadığını söyleyen Tekin, "Terör 30 yıldır ciddi bir sorun. Ağır bedeller ödemişiz, canla ödemişiz, malla ödemişiz. Katrilyonlarca lira paralar ödemişiz. Bu işler her gün televizyon ekranlarında, gazetelerde konuşulacak işler değildir. AKP bu işin ciddiyetinin farkında olmayabilir. Bu sorunun ağırlığının farkında olan tek parti CHP'dir" dedi.

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 8 ay önce Başbakan Erdoğan'ın nezaketsizliğine rağmen ayağına gittiğini, Türkiye'nin geleceği için bunu yaptığını hatırlattı. Tekin, "Ne yazık ki o gün ciddiye alınmadı, bugün ise hala bizi suçluyor. Bu iş parlamentoya geldiğinde CHP olarak tavrımızı çok net ve açık bir şekilde koyacağız. Fakat süreci provake edecek davranışlardan, sözlerden kaçınılmalı. Türkiye'nin geleceği açısından bu çok tehlikeli olur" dedi.

'Cenaze törönünde sağduyulu olunmalı'

Gürsel Tekin, Paris'te öldürülen PKK'lı 3 kadının cenaze törenlerine ilişkin soruya ise "Acı üzerine bir şey söylemek doğru değil. Ne olursa olsun Türkiye'nin bu kadar sıkıntısının olduğu dönemde umut ediyorum ki sağduyu hakim olur. Cenaze töreninde sorun çıkacağı kanısında değilim. Toplumsal bir önlem alınmalı önce, toplumun duyarlı olması gerekiyor. Elbette devlet de önlemlerini alacaktır. 30 yıldır bir göz ağlarken bir göz gülmez, artık yeter" diye konuştu.