Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'na helalliğine CHP içinden tepki: En çok ölüm onun dönemine sığdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Ahmet Davutoğlu için kullandığı "Hakkımızı helal ediyoruz" sözüne tepki İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Kısa başbakanlık dönemine en çok ölüm sığdıran Başbakan olarak tarihe geçtin. Arkanda sana hakkını helal etmeyecek yüzlerce insan bıraktın” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin olağanüstü kongreye götürme kararını açıklarken "Bize oy vermeyen seçmenlere de sesleniyorum. Ola ki, gönlünüzü kıran bir şey söylediysek hakkınızı helal edin" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helallik boynumuzun borcudur, tüm haklarımızı helal ediyoruz” açıklaması yaptı. Buna tepki CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi.

Tanrıkulu Twitter’dan yaptığı açıklamada Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu kastederek “Kısa başbakanlık dönemine en çok ölüm sığdıran Başbakan olarak tarihe geçtin. Arkanda sana hakkını helal etmeyecek yüzlerce insan bıraktın...” dedi.